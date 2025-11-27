Генерал Орта Н'та стал временным главой Гвинеи-Бисау

Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Генерал Орта Н'та стал главой Гвинеи-Бисау на переходный период, сообщило радио RFI со ссылкой на заявление представителей временного руководства государства.

В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил, генерала Бьяге На Нтана, его заместителя, генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.

"Высшее военное командование подтвердило в четверг, 27 ноября, вступление генерала Орта Н'та в должность "президента на переходный период" Гвинеи-Бисау", - говорится в сообщении радио.

Радио уточнило, что комендантский час отменили, а военные власти декларируют, что их первоочередная задача - восстановление безопасности и общественного порядка.

Агентство Франс Пресс в среду передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления государством, действие конституции приостановили до нормализации обстановки. В посольстве РФ в стране рассказали РИА Новости, что дипмиссия приведена в состояние повышенной готовности, но о россиянах, пострадавших при этих событиях, информации не было.