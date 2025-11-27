Посольство России подтвердило ограничение связи в Гвинее-Бисау

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Доступ почти ко всем социальным сетям ограничили в Гвинее-Бисау для абонентов одного из местных операторов, рассказали РИА Новости в посольстве России на фоне информации о введении блокировок по решению военных властей государства.
Местная газета O Democrata в четверг сообщила, что "Высшее военное командование по восстановлению порядка" поручило телекоммуникационным компаниям, работающим в стране, ограничить доступ к определенным цифровым платформам, в частности Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), TikTok и YouTube, на всей территории государства. Издание со ссылкой на источник уточнило, что цель данной меры - профилактика распространения сведений, способных спровоцировать насилие и дезинформацию.
"Новость про ограничение социальных сетей действительно звучала. В Гвинее-Бисау два местных оператора: Telecel и Orange. С сим-карт Telecel доступ ограничен практически ко всем социальным сетям, Orange пока работает в обычном режиме", - сказали агентству в посольстве.
В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил, генерала Бьяге На Нтана, его заместителя, генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
Агентство Франс Пресс в среду передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления государством, действие конституции приостановили до нормализации обстановки. В посольстве РФ в стране рассказали РИА Новости, что дипмиссия приведена в состояние повышенной готовности, но о россиянах, пострадавших при этих событиях, информации не было.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов было запланировано на четверг.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ЭКОВАС осудило переворот в Гвинее-Бисау
Вчера, 14:38