Посольство России подтвердило ограничение связи в Гвинее-Бисау

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Доступ почти ко всем социальным сетям ограничили в Гвинее-Бисау для абонентов одного из местных операторов, рассказали РИА Новости в посольстве России на фоне информации о введении блокировок по решению военных властей государства.

Агентство Франс Пресс в среду передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления государством, действие конституции приостановили до нормализации обстановки. В посольстве РФ в стране рассказали РИА Новости, что дипмиссия приведена в состояние повышенной готовности, но о россиянах, пострадавших при этих событиях, информации не было.