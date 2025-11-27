Рейтинг@Mail.ru
Судьба Симоняна навсегда осталась связана с Абхазией, заявил Гунба - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:32 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/gunba-2058041414.html
Судьба Симоняна навсегда осталась связана с Абхазией, заявил Гунба
Судьба Симоняна навсегда осталась связана с Абхазией, заявил Гунба - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Судьба Симоняна навсегда осталась связана с Абхазией, заявил Гунба
Судьба олимпийского чемпиона по футболу 1956 года Никиты Симоняна навсегда осталась связана с Абхазией, уверен президент Абхазии Бадра Гунба. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T14:32:00+03:00
2025-11-27T14:32:00+03:00
футбол
абхазия
никита симонян
сухум
бадра гунба
ссср
спартак москва
динамо москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057923363_0:11:900:517_1920x0_80_0_0_7361da0bca191306df2d848bee75383e.jpg
/20251124/infantino-2057275348.html
абхазия
сухум
ссср
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057923363_75:0:816:556_1920x0_80_0_0_3d467201fdc739ed4a95522a38be949e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
абхазия, никита симонян, сухум, бадра гунба, ссср, спартак москва, динамо москва, спорт
Футбол, Абхазия, Никита Симонян, Сухум, Бадра Гунба, СССР, Спартак Москва, Динамо Москва, Спорт
Судьба Симоняна навсегда осталась связана с Абхазией, заявил Гунба

Гунба: именно в Сухуме Симонян сделал свои первые шаги в футболе

© Фото : ФК "Спартак"Никита Симонян
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : ФК "Спартак"
Никита Симонян. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Судьба олимпийского чемпиона по футболу 1956 года Никиты Симоняна навсегда осталась связана с Абхазией, уверен президент Абхазии Бадра Гунба.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
"С глубокой болью узнал об уходе человека, который был особенно дорог всем нам в Абхазии не только как выдающийся футболист и тренер, но и как человек, чье детство прошло в Сухуме, чья судьба навсегда осталась связана с нашей страной. Именно в Сухуме он сделал свои первые шаги в футболе. Был одним из лучших игроков легендарной команды "Динамо" в Сухуме. И куда бы ни привела его дальнейшая жизнь, какую бы спортивную высоту он ни покорил, а его имя заслуженно стало легендарным, Никита Павлович всегда помнил об Абхазии. Он неизменной теплотой говорил о Сухуме, интересовался судьбой Абхазии, поддерживал связь со своими корнями", - зачитал телеграмму президента Абхазии вице-премьер республики Тарас Хагба на церемонии прощания с Симоняном.
Церемония прощания с олимпийским чемпионом проходит в четверг на стадионе московского "Спартака".
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Глава ФИФА принес соболезнования в связи со смертью Симоняна
24 ноября, 23:30
 
ФутболАбхазияНикита СимонянСухумБадра ГунбаСССРСпартак МоскваДинамо МоскваСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала