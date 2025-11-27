Судьба Симоняна навсегда осталась связана с Абхазией, заявил Гунба

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Судьба олимпийского чемпиона по футболу 1956 года Никиты Симоняна навсегда осталась связана с Абхазией, уверен президент Абхазии Бадра Гунба.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
"С глубокой болью узнал об уходе человека, который был особенно дорог всем нам в Абхазии не только как выдающийся футболист и тренер, но и как человек, чье детство прошло в Сухуме, чья судьба навсегда осталась связана с нашей страной. Именно в Сухуме он сделал свои первые шаги в футболе. Был одним из лучших игроков легендарной команды "Динамо" в Сухуме. И куда бы ни привела его дальнейшая жизнь, какую бы спортивную высоту он ни покорил, а его имя заслуженно стало легендарным, Никита Павлович всегда помнил об Абхазии. Он неизменной теплотой говорил о Сухуме, интересовался судьбой Абхазии, поддерживал связь со своими корнями", - зачитал телеграмму президента Абхазии вице-премьер республики Тарас Хагба на церемонии прощания с Симоняном.
Церемония прощания с олимпийским чемпионом проходит в четверг на стадионе московского "Спартака".
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
