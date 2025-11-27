Рейтинг@Mail.ru
Никто не способен ограничить военный бюджет России, заявил Грушко - РИА Новости, 27.11.2025
15:28 27.11.2025
Никто не способен ограничить военный бюджет России, заявил Грушко
Никто не способен ограничить военный бюджет России, заявил Грушко - РИА Новости, 27.11.2025
Никто не способен ограничить военный бюджет России, заявил Грушко
Никто не способен ограничить военный бюджет России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:28:00+03:00
2025-11-27T15:28:00+03:00
россия
александр грушко
кайя каллас
россия, александр грушко, кайя каллас
Россия, Александр Грушко, Кайя Каллас
Никто не способен ограничить военный бюджет России, заявил Грушко

Грушко: никто не способен ограничить военный бюджет России

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Александр Грушко
Александр Грушко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Никто не способен ограничить военный бюджет России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас сократить оборонный бюджет РФ и ограничить численности ее армии.
"Заявлять она может все что угодно. Никто не способен ограничить наш военный бюджет", - сказал он журналистам.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
"Гамбит провалился". На Западе высказались об исходе конфликта на Украине
26 ноября, 22:39
Россия
Александр Грушко
Кайя Каллас
 
 
