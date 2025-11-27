https://ria.ru/20251127/grushko-2058059140.html
Никто не способен ограничить военный бюджет России, заявил Грушко
Никто не способен ограничить военный бюджет России, заявил Грушко - РИА Новости, 27.11.2025
Никто не способен ограничить военный бюджет России, заявил Грушко
Никто не способен ограничить военный бюджет России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:28:00+03:00
2025-11-27T15:28:00+03:00
2025-11-27T15:28:00+03:00
россия
александр грушко
кайя каллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000054488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0400a4a2353ca88d9c7d522f02e92995.jpg
https://ria.ru/20251126/front-2057850038.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000054488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d4e905cdd2750b5954ba89d25351b6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр грушко, кайя каллас
Россия, Александр Грушко, Кайя Каллас
Никто не способен ограничить военный бюджет России, заявил Грушко
Грушко: никто не способен ограничить военный бюджет России