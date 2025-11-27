Рейтинг@Mail.ru
В Греции нашли необычное захоронение женщины
Наука
 
23:57 27.11.2025
В Греции нашли необычное захоронение женщины
В Греции нашли необычное захоронение женщины - РИА Новости, 27.11.2025
В Греции нашли необычное захоронение женщины
Греческие археологи нашли необычное древнее захоронение VII в. до н. э., где была похоронена женщина в перевернутой диадеме, сообщает в четверг министерство... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T23:57:00+03:00
2025-11-27T23:57:00+03:00
греция
археология
наука
греция
Греция, Археология, Наука
В Греции нашли необычное захоронение женщины

В Греции археологи нашли необычное захоронение женщины в перевернутой диадеме

Флаг Греции. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Греческие археологи нашли необычное древнее захоронение VII в. до н. э., где была похоронена женщина в перевернутой диадеме, сообщает в четверг министерство культуры Греции.
"Особенно впечатляет "Захоронение знатной дамы в перевернутой диадеме", датируемое второй половиной VII века до н.э.", - говорится в пресс-релизе на сайте греческого министерства культуры.
Археологи проводили раскопки в области Беотии на востоке Греции, на берегу озера Копаида. В шести километрах когда-то располагался древнегреческий город Акрефия. Поводом для проведения археологических исследований стало планируемое строительство на этом месте комплекса панелей солнечной генерации.
В ходе раскопок археологи обнаружили захоронения архаического (800–490 года до н.э.) и классического (490–323 года до н.э.) периода и укрепленное поселение того же времени. Кладбище состоит из разных типов захоронений: могильных ям, погребальных костров и могил, где тело человека накрывали сверху черепичными плитами. На данный момент ученые исследовали 40 могил, раскопки продолжаются.
Особое внимание археологов привлекла могила женщины, датируемая второй половиной VII века до н.э. Они назвали его "Захоронение дамы в перевернутой диадеме". Согласно предварительному исследованию зубных останков, на момент смерти ей было примерно 20-30 лет.
"На ее голове была размешена впечатляющая ритуальная бронзовая лентообразная диадема с крупной розеткой "в виде солнца" в центре лба, что символизировало ее превосходство и высокий статус", - говорится в сообщении министерства.
Изящная диадема была изготовлена с помощью чеканки и украшена повторяющимся орнаментом из обращенных друг к другу пар льва и львицы - животных, традиционно символизирующих царскую власть. Однако диадема была помещена на голову женщина перевернутой - таким образом, что львы "оказались в лежачем положении".
"В современную эпоху корона, надетая вверх ногами, символизирует отречение или падение монарха и в любом случае указывает на утрату власти и достоинства. Погребение знатной дамы относится к переходному социально-политическому контексту середины VII в. до н.э. Это период, когда традиционная наследственная монархия пошатнулась, а возвышение знати привело в последующий период к утверждению олигархии и аристократического строя", - отмечается в пресс-релизе.
Высокий статус погребенной женщины подтверждается и другими бронзовыми "погребальными дарами". Среди них выделяются две крупные фиванские пряжки с выгравированными изображениями лошадей, ожерелье с крупным подвесным сосудом, бусины из слоновой кости и янтаря, розетки из тонких металлических пластин, бронзовые серьги, браслеты и спиралевидные кольца, которые дама носила на всех фалангах пальцев.
В той же группе могил археологи нашли погребение девочки примерно четырех лет. Ее голова тоже была увенчана бронзовой диадемой с вставленными в нее розетками. Погребение относится к той же эпохе раннего архаического периода, и было богато украшено дарами, подобными украшениям знатной дамы, что, возможно, указывает на наличие родственных связей между ними.
Значимые находки обнаружили и в других могилах. Например, в женском погребении середины VI в. до н. э. нашли килик - неглубокую круглую чашу на ножке с двумя ручками - с изображениями петухов, а также энохою - кувшин с одной ручкой и тремя стоками в горлышке. В древности такие сосуды использовали, чтобы наливать вино сразу в три чаши одновременно. На энохое были нарисованы мифические существа и бог Гермес в качестве "проводника душ".
Заголовок открываемого материала