МИД не получал информацию о пострадавших россиянах при пожаре в Гонконге

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Информации о пострадавших российских гражданах в результате пожара в Гонконге не поступало, российское консульство продолжает следить за развитием событий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В среду в Гонконге пожар охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court, в результате погибли 55 человек.

"Генеральное консульство российской федерации внимательно следит за развитием событий. На данный момент информации о пострадавших российских гражданах не поступало. Хочу вас заверить, наши загранучреждения на территории Китая плотно мониторят ситуацию", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.

Официальный представитель российского МИД также выразила "самые глубокие соболезнования" в связи с многочисленными жертвами в результате пожара и пожелала выздоровления пострадавшим.

По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три здания.

Власти Гонконга ранее сообщили, что такое быстрое распространение огня было необычным, и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причин трагедии. К настоящему моменту по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром в жилом комплексе Wang Fuk Cour задержаны три человека.