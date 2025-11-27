Рейтинг@Mail.ru
МИД не получал информацию о пострадавших россиянах при пожаре в Гонконге - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/gonkong-2058040353.html
МИД не получал информацию о пострадавших россиянах при пожаре в Гонконге
МИД не получал информацию о пострадавших россиянах при пожаре в Гонконге - РИА Новости, 27.11.2025
МИД не получал информацию о пострадавших россиянах при пожаре в Гонконге
Информации о пострадавших российских гражданах в результате пожара в Гонконге не поступало, российское консульство продолжает следить за развитием событий,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:28:00+03:00
2025-11-27T14:28:00+03:00
в мире
гонконг
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057936408_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_ddfd4c214b1d9d95249e09ae1fb3e09f.jpg
https://ria.ru/20251127/gonkong-2058024213.html
https://ria.ru/20251127/gonkong-2057872930.html
гонконг
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057936408_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_866acc62cb4b7cb1c759f5f7ca96fa80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гонконг, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Гонконг, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД не получал информацию о пострадавших россиянах при пожаре в Гонконге

Захарова: информации о пострадавших при пожаре в Гонконге россиянах не поступало

© AP Photo / Chan Long HeiЛиквидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Информации о пострадавших российских гражданах в результате пожара в Гонконге не поступало, российское консульство продолжает следить за развитием событий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В среду в Гонконге пожар охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court, в результате погибли 55 человек.
Гонконг в дыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Более 60 человек остаются заблокированными в высотках в Гонконге
Вчера, 13:51
"Генеральное консульство российской федерации внимательно следит за развитием событий. На данный момент информации о пострадавших российских гражданах не поступало. Хочу вас заверить, наши загранучреждения на территории Китая плотно мониторят ситуацию", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Официальный представитель российского МИД также выразила "самые глубокие соболезнования" в связи с многочисленными жертвами в результате пожара и пожелала выздоровления пострадавшим.
По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три здания.
Власти Гонконга ранее сообщили, что такое быстрое распространение огня было необычным, и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причин трагедии. К настоящему моменту по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром в жилом комплексе Wang Fuk Cour задержаны три человека.
Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.
Пожар в Гонконге - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Полиция Гонконга арестовала трех человек по делу о пожаре в ЖК
Вчера, 02:23
 
В миреГонконгРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала