https://ria.ru/20251127/gonkong-2058040353.html
МИД не получал информацию о пострадавших россиянах при пожаре в Гонконге
МИД не получал информацию о пострадавших россиянах при пожаре в Гонконге - РИА Новости, 27.11.2025
МИД не получал информацию о пострадавших россиянах при пожаре в Гонконге
Информации о пострадавших российских гражданах в результате пожара в Гонконге не поступало, российское консульство продолжает следить за развитием событий,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:28:00+03:00
2025-11-27T14:28:00+03:00
2025-11-27T14:28:00+03:00
в мире
гонконг
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057936408_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_ddfd4c214b1d9d95249e09ae1fb3e09f.jpg
https://ria.ru/20251127/gonkong-2058024213.html
https://ria.ru/20251127/gonkong-2057872930.html
гонконг
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057936408_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_866acc62cb4b7cb1c759f5f7ca96fa80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гонконг, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Гонконг, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД не получал информацию о пострадавших россиянах при пожаре в Гонконге
Захарова: информации о пострадавших при пожаре в Гонконге россиянах не поступало
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Информации о пострадавших российских гражданах в результате пожара в Гонконге не поступало, российское консульство продолжает следить за развитием событий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В среду в Гонконге
пожар охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court, в результате погибли 55 человек.
"Генеральное консульство российской федерации внимательно следит за развитием событий. На данный момент информации о пострадавших российских гражданах не поступало. Хочу вас заверить, наши загранучреждения на территории Китая
плотно мониторят ситуацию", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Официальный представитель российского МИД также выразила "самые глубокие соболезнования" в связи с многочисленными жертвами в результате пожара и пожелала выздоровления пострадавшим.
По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три здания.
Власти Гонконга ранее сообщили, что такое быстрое распространение огня было необычным, и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причин трагедии. К настоящему моменту по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром в жилом комплексе Wang Fuk Cour задержаны три человека.
Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ
в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.