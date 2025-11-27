https://ria.ru/20251127/gnezdilov-2058158949.html
Паралимпиец Гнездилов стал лауреатом Национальной спортивной премии
Паралимпиец Гнездилов стал лауреатом Национальной спортивной премии - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Паралимпиец Гнездилов стал лауреатом Национальной спортивной премии
Чемпион Паралимпийских игр в Токио Денис Гнездилов стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Преодоление: лучший спортсмен", сообщает... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T18:39:00+03:00
2025-11-27T18:39:00+03:00
2025-11-27T18:39:00+03:00
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947013255_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9141c557e90c3bcce82e58cc83f9aa40.jpg
/20251127/rodionenko-2058143828.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947013255_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5cf0ff99c2eb1a3b9172d637b0f344d1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт
Паралимпиец Гнездилов стал лауреатом Национальной спортивной премии
Гнездилов взял Национальную премию в номинации "Преодоление: лучший спортсмен"
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Чемпион Паралимпийских игр в Токио Денис Гнездилов стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Преодоление: лучший спортсмен", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Награда "Преодоление" вручается спортсменам и тренерам за весомый вклад в развитие адаптивного спорта.
Гнездилов также является трехкратным чемпионом мира по легкой атлетике в толкании ядра в классе F40 для спортсменов с низким ростом. В сентябре спортсмен обновил мировой рекорд в толкании ядра в классе F40 на чемпионате мира по легкой атлетике среди паралимпийцев, который проходил в Нью-Дели.
Награду "Преодоление: лучшая спортсменка" получила Алеся Степанюк. Спортсменка является двукратным бронзовым призером Паралимпийских игр (2008, 2021) по дзюдо спорта слепых, чемпионкой мира и Европы, многократной чемпионкой и призером чемпионатов России.
В номинации "Преодоление: лучший тренер" победительницей стала Тинатин Рубис. Она является личным тренером трехкратной чемпионки Паралимпийских игр по плаванию среди слепых Дарьи Лукьяненко и серебряного и бронзового призера Паралимпийских игр по плаванию среди слепых Владимира Сотникова.
Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2025 год проходит в здании министерства спорта России. Победителя в каждой номинации называет экспертный совет, в который входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России. Каждый лауреат получает премию в 1 миллион рублей.