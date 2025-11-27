Паралимпиец Гнездилов стал лауреатом Национальной спортивной премии

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Чемпион Паралимпийских игр в Токио Денис Гнездилов стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Преодоление: лучший спортсмен", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Награда "Преодоление" вручается спортсменам и тренерам за весомый вклад в развитие адаптивного спорта.

Гнездилов также является трехкратным чемпионом мира по легкой атлетике в толкании ядра в классе F40 для спортсменов с низким ростом. В сентябре спортсмен обновил мировой рекорд в толкании ядра в классе F40 на чемпионате мира по легкой атлетике среди паралимпийцев, который проходил в Нью-Дели.

Награду "Преодоление: лучшая спортсменка" получила Алеся Степанюк. Спортсменка является двукратным бронзовым призером Паралимпийских игр (2008, 2021) по дзюдо спорта слепых, чемпионкой мира и Европы, многократной чемпионкой и призером чемпионатов России.

В номинации "Преодоление: лучший тренер" победительницей стала Тинатин Рубис. Она является личным тренером трехкратной чемпионки Паралимпийских игр по плаванию среди слепых Дарьи Лукьяненко и серебряного и бронзового призера Паралимпийских игр по плаванию среди слепых Владимира Сотникова.