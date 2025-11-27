Рейтинг@Mail.ru
ВС России сбивают более 250 дронов ВСУ в месяц в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 27.11.2025
ВС России сбивают более 250 дронов ВСУ в месяц в Харьковской области
ВС России сбивают более 250 дронов ВСУ в месяц в Харьковской области

Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
КУРСК, 27 ноя – РИА Новости. Более 250 вражеских гексакоптеров типа "Баба-Яга" в месяц сбивают операторы БПЛА в Харьковской области, рассказал командир роты батальона БпС группировки войск "Север" с позывным "Грон".
"Могу сказать, в среднем в полосе сбивали... 250-260 гексакоптеров типа "Баба-Яга", он же R-18, 250-260 штук. Условно, если на наши деньги перевести, это миллион - одна штучка. И причем это не просто голословно, мы всегда требовали видеоподтверждение. Видеоподтверждение требуется на уничтожение любого объекта. Если уничтожаются антенны, машины, бронетехника, то есть, боевые бронированные машины – видеооподтверждение. В нашей полосе каждый день они летают", – рассказал командир батальона "Грон".
Ранее сообщалось о создании "Войск беспилотных систем в Вооруженных Силах Российской Федерации". Как уточнял замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов, были сформированы штатные полки, батальоны и подразделения БпС.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Моральное состояние солдат ВСУ находится на низком уровне, сообщил источник
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
