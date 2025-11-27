ВС России сбивают более 250 дронов ВСУ в месяц в Харьковской области

"Могу сказать, в среднем в полосе сбивали... 250-260 гексакоптеров типа "Баба-Яга", он же R-18, 250-260 штук. Условно, если на наши деньги перевести, это миллион - одна штучка. И причем это не просто голословно, мы всегда требовали видеоподтверждение. Видеоподтверждение требуется на уничтожение любого объекта. Если уничтожаются антенны, машины, бронетехника, то есть, боевые бронированные машины – видеооподтверждение. В нашей полосе каждый день они летают", – рассказал командир батальона "Грон".