Гарбузов: предприятия Москвы развивают отраслевое сотрудничество с вузами

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Столичные предприятия наращивают сотрудничество с высшими учебными заведениями, которые занимаются подготовкой кадров инженерной сферы для высокотехнологических специальностей экономики, рассказал министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о помощи вузам со стороны московских предприятий. Так, инженеров готовит Московский политех, а на его базе функционирует передовая инженерная школа технологического лидерства FDR.

"Еще один пример эффективного взаимодействия науки и производителей – работа Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА. В его лабораториях создаются цифровые двойники реальных производственных систем, позволяющие моделировать, тестировать и оптимизировать технологические процессы. Особое внимание университет уделяет практико-ориентированной подготовке кадров, которые уже на старте карьеры могут эффективно работать с реальными проектами и задачами", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.

С московским вузом сотрудничают свыше 160 компаний. Среди них – столичное инновационное предприятие АО "Генериум". В частности, стороны делают образовательный проект MabStudy.

Среди партнеров РТУ МИРЭА – более 160 ведущих предприятий и организаций, в том числе московские производители. Как подчеркнула руководитель группы по образовательным проектам АО "Генериум" Анастасия Семихина, в университете создали научные лаборатории, в которых в частности изучают процессы биосинтеза, хроматографической очистки рекомбинантных белков и физико-химических методов анализа рекомбинантных белков.

Помимо этого, в лабораториях компании, расположенных в вузе, летом провели двухнедельный интенсив. В нем участвовали ученые-студенты, представляющие различные учебные заведения, а также ученики Вольгинского лицея имени академика Бакулова. Задачи были построены на базе настоящих процессов, протекающих на производстве и в R&D-центрах.

Победителями стали студенты СПХФУ и ИТМО, Казанского (Приволжского) федерального университета, Уральского федерального университета, МФТИ, ПМГМУ имени Сеченова и Сибирского государственного медицинского университета. Финалистам поступили предложения о дальнейшем трудоустройстве в компании. Еще 30 участников были приглашены на оплачиваемые стажировки.