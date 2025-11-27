Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: предприятия Москвы развивают отраслевое сотрудничество с вузами
27.11.2025
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:30 27.11.2025
Гарбузов: предприятия Москвы развивают отраслевое сотрудничество с вузами
Гарбузов: предприятия Москвы развивают отраслевое сотрудничество с вузами - РИА Новости, 27.11.2025
Гарбузов: предприятия Москвы развивают отраслевое сотрудничество с вузами
Столичные предприятия наращивают сотрудничество с высшими учебными заведениями, которые занимаются подготовкой кадров инженерной сферы для высокотехнологических РИА Новости, 27.11.2025
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
поддержка бизнеса
москва
2025
Новости
москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Поддержка бизнеса

Гарбузов: предприятия Москвы развивают отраслевое сотрудничество с вузами

Предприятия Москвы развивают отраслевое сотрудничество с вузами
Предприятия Москвы развивают отраслевое сотрудничество с вузами - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Предприятия Москвы развивают отраслевое сотрудничество с вузами
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Столичные предприятия наращивают сотрудничество с высшими учебными заведениями, которые занимаются подготовкой кадров инженерной сферы для высокотехнологических специальностей экономики, рассказал министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о помощи вузам со стороны московских предприятий. Так, инженеров готовит Московский политех, а на его базе функционирует передовая инженерная школа технологического лидерства FDR.
Велфарм-М - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Ликсутов: фармпроизводитель построит новый научно-производственный комплекс
26 ноября, 13:00
"Еще один пример эффективного взаимодействия науки и производителей – работа Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА. В его лабораториях создаются цифровые двойники реальных производственных систем, позволяющие моделировать, тестировать и оптимизировать технологические процессы. Особое внимание университет уделяет практико-ориентированной подготовке кадров, которые уже на старте карьеры могут эффективно работать с реальными проектами и задачами", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
С московским вузом сотрудничают свыше 160 компаний. Среди них – столичное инновационное предприятие АО "Генериум". В частности, стороны делают образовательный проект MabStudy.
Среди партнеров РТУ МИРЭА – более 160 ведущих предприятий и организаций, в том числе московские производители. Как подчеркнула руководитель группы по образовательным проектам АО "Генериум" Анастасия Семихина, в университете создали научные лаборатории, в которых в частности изучают процессы биосинтеза, хроматографической очистки рекомбинантных белков и физико-химических методов анализа рекомбинантных белков.
Помимо этого, в лабораториях компании, расположенных в вузе, летом провели двухнедельный интенсив. В нем участвовали ученые-студенты, представляющие различные учебные заведения, а также ученики Вольгинского лицея имени академика Бакулова. Задачи были построены на базе настоящих процессов, протекающих на производстве и в R&D-центрах.
Победителями стали студенты СПХФУ и ИТМО, Казанского (Приволжского) федерального университета, Уральского федерального университета, МФТИ, ПМГМУ имени Сеченова и Сибирского государственного медицинского университета. Финалистам поступили предложения о дальнейшем трудоустройстве в компании. Еще 30 участников были приглашены на оплачиваемые стажировки.
Ранее заместитель столичного градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что московские предприятия, действующие в машиностроительной отрасли, нарастили выпуск продукции за девять месяцев 2025 года.
60 тысяч рабочих мест создадут на новых предприятиях в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Ликсутов: 60 тысяч рабочих мест создадут на новых предприятиях в Москве
Вчера, 11:03
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовМаксим ЛиксутовПоддержка бизнеса
 
 
