Галактионов рассказал о контактах с Ротенбергом и Нагорных

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов после объявления о продлении контракта заявил на пресс-конференции, что быстро нашел точки соприкосновения с новым генеральным директором Борисом Ротенбергом и председателем совета директоров Юрием Нагорных.
В среду "Локомотив" уступил московскому "Спартаку" (1:3) в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. После встречи "железнодорожники" объявили о продлении контракта с Галактионовым до конца 2028 года.
"Спасибо за доверие. Благодарю клуб, совет директоров, Ротенберга и Нагорных. Сразу нашли точки соприкосновения. Были моменты, но мы их быстро решили. Пошли друг другу навстречу. Спасибо огромное всем. Будем биться на благо клуба", - заявил специалист.
Галактионову 41 год, он был назначен главным тренером "Локомотива" в ноябре 2022 года. Под его руководством команда провела 122 матча, в которых одержала 65 побед, 29 раз сыграла вничью и потерпела 28 поражений. Галактионов является вторым тренером в российской истории "Локомотива" по количеству матчей во главе клуба, уступая только Юрию Семину (529).
"Локомотив" после 16 матчей располагается на четвертой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 31 очко.
