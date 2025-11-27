Рейтинг@Mail.ru
Галактионов рассказал о контактах с Ротенбергом и Нагорных
Футбол
 
01:08 27.11.2025
Галактионов рассказал о контактах с Ротенбергом и Нагорных
Галактионов рассказал о контактах с Ротенбергом и Нагорных - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Галактионов рассказал о контактах с Ротенбергом и Нагорных
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов после объявления о продлении контракта заявил на пресс-конференции, что быстро нашел точки... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
спорт, россия, михаил галактионов, борис ротенберг, юрий нагорных, локомотив (москва), спартак москва, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Россия, Михаил Галактионов, Борис Ротенберг, Юрий Нагорных, Борис Ротенберг, Локомотив (Москва), Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
Галактионов рассказал о контактах с Ротенбергом и Нагорных

Галактионов заявил, что нашел точки соприкосновения с Ротенбергом и Нагорных

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов после объявления о продлении контракта заявил на пресс-конференции, что быстро нашел точки соприкосновения с новым генеральным директором Борисом Ротенбергом и председателем совета директоров Юрием Нагорных.
В среду "Локомотив" уступил московскому "Спартаку" (1:3) в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. После встречи "железнодорожники" объявили о продлении контракта с Галактионовым до конца 2028 года.
Главный тренер Локомотива Михаил Галактионов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Локомотив" продлил контракт с Галактионовым
26 ноября, 23:22
"Спасибо за доверие. Благодарю клуб, совет директоров, Ротенберга и Нагорных. Сразу нашли точки соприкосновения. Были моменты, но мы их быстро решили. Пошли друг другу навстречу. Спасибо огромное всем. Будем биться на благо клуба", - заявил специалист.
Галактионову 41 год, он был назначен главным тренером "Локомотива" в ноябре 2022 года. Под его руководством команда провела 122 матча, в которых одержала 65 побед, 29 раз сыграла вничью и потерпела 28 поражений. Галактионов является вторым тренером в российской истории "Локомотива" по количеству матчей во главе клуба, уступая только Юрию Семину (529).
"Локомотив" после 16 матчей располагается на четвертой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 31 очко.
Главный тренер ФК Локомотив Михаил Галактионов - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Тренер "Локомотива" Галактионов назвал команду единой семьей
18 октября, 23:06
 
ФутболСпортРоссияМихаил ГалактионовБорис РотенбергЮрий НагорныхБорис РотенбергЛокомотив (Москва)Спартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
