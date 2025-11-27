Галактионов рассказал о контактах с Ротенбергом и Нагорных

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов после объявления о продлении контракта заявил на пресс-конференции, что быстро нашел точки соприкосновения с новым генеральным директором Борисом Ротенбергом и председателем совета директоров Юрием Нагорных.