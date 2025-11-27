Рейтинг@Mail.ru
14:17 27.11.2025
Во Франции введут добровольную военную службу
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в среду о введении в стране со следующего лета добровольной военной службы для молодежи. РИА Новости, 27.11.2025
Президент Франции Эммануэль Макрон проводит смотр военнослужащих и учащихся армейской школы на военной базе в Варсесе
© AP Photo / Thomas Padilla, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон проводит смотр военнослужащих и учащихся армейской школы на военной базе в Варсесе
ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в среду о введении в стране со следующего лета добровольной военной службы для молодежи.
"Новая национальная служба будет постепенно введена (во Франции – ред.) со следующего лета. Ускорение кризисов и ужесточение характера угроз привело к тому, что сегодня я предлагаю национальную абсолютно военную службу, которая не является всеобщей, но при этом может привлечь все (молодое – ред.) поколение", - сказал Макрон, выступая на военной базе Варс-Альер-э-Риссе на юго-востоке Франции (департамент Изер). Трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х.
Французский лидер заявил, что у программы добровольной военной службы для молодежи будет три задачи: укрепление союза между государством и вооруженными силами, укрепление способности населения страны к сопротивлению и укрепление военной подготовки французской молодежи. Основными участниками новой программы, по словам Макрона, станут молодые французы в возрасте 18-19 лет, которые покажут хорошие физические навыки на предварительных испытаниях в установленный президентом "день мобилизации" и выразят желание пройти добровольную военную службу. Отбор добровольцев, по словам Макрона, начнется в январе 2026 года.
В исключительных случаях при одобрении со стороны парламента может быть проведен и ограниченный призыв граждан, показавших хорошие навыки на испытаниях, но не выразивших желания пройти службу, добавил французский президент.
Программа предполагает для участников службу в рядах французских вооруженных сил с выделением им формы, снаряжения и денежного довольствия. Реализация программы будет возложена на министерство обороны Франции. С 2027 года в рамках программы также можно будет пройти службу в рядах национальной жандармерии Франции, пожарной службы Парижа и морской пожарной службы Марселя, уточнил Макрон. Заявленная длительность программы для каждого участника – десять месяцев, из которых первый будет посвящен непосредственно военной подготовке, а девять остальных – службе в действующем военном подразделении. Президент уточнил, что участники программы будут получать 800 евро в месяц.
В первой части своего выступления французский лидер заявил о том, что не будет возвращаться к модели обязательной военной службы, которая, по его словам, в нынешних условиях является "бесполезной". Модель профессиональной армии для Франции оказалась более удачной, считает Макрон.
"Возвращение назад (к обязательной службе – ред.) не было бы ни серьезным, ни полезным", - добавил глава французского государства.
Помимо этого, президент заявил, что участники программы будут проходить военную службу сугубо на территории страны.
"Наши молодые люди, я поясню это, будут служить на территории Франции и только на ней, то есть в ее европейской части или в заморских департаментах... я хочу, чтобы это было закреплено в законе", - сказал Макрон.
Обязательная военная служба была отменена во Франции в октябре 1997 года во время президентства Жака Ширака.
Ранее глава генштаба французских ВС генерал Фабьен Мандон заявил, что Франция должна быть готова "терять своих детей" и "страдать экономически" для сдерживания якобы российской угрозы.
До этого он заявлял, что Франция "как следует" готовится к военным угрозам, а ее вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению стран НАТО с Россией. Генерал также бездоказательно обвинил Москву в дестабилизации ситуации в стране в связи с нашествием постельных клопов.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
