Во Франции введут добровольную военную службу

ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в среду о введении в стране со следующего лета добровольной военной службы для молодежи.

"Новая национальная служба будет постепенно введена (во Франции – ред.) со следующего лета. Ускорение кризисов и ужесточение характера угроз привело к тому, что сегодня я предлагаю национальную абсолютно военную службу, которая не является всеобщей, но при этом может привлечь все (молодое – ред.) поколение", - сказал Макрон , выступая на военной базе Варс-Альер-э-Риссе на юго-востоке Франции (департамент Изер). Трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х

Французский лидер заявил, что у программы добровольной военной службы для молодежи будет три задачи: укрепление союза между государством и вооруженными силами, укрепление способности населения страны к сопротивлению и укрепление военной подготовки французской молодежи. Основными участниками новой программы, по словам Макрона, станут молодые французы в возрасте 18-19 лет, которые покажут хорошие физические навыки на предварительных испытаниях в установленный президентом "день мобилизации" и выразят желание пройти добровольную военную службу. Отбор добровольцев, по словам Макрона, начнется в январе 2026 года.

В исключительных случаях при одобрении со стороны парламента может быть проведен и ограниченный призыв граждан, показавших хорошие навыки на испытаниях, но не выразивших желания пройти службу, добавил французский президент.

Программа предполагает для участников службу в рядах французских вооруженных сил с выделением им формы, снаряжения и денежного довольствия. Реализация программы будет возложена на министерство обороны Франции. С 2027 года в рамках программы также можно будет пройти службу в рядах национальной жандармерии Франции, пожарной службы Парижа и морской пожарной службы Марселя , уточнил Макрон. Заявленная длительность программы для каждого участника – десять месяцев, из которых первый будет посвящен непосредственно военной подготовке, а девять остальных – службе в действующем военном подразделении. Президент уточнил, что участники программы будут получать 800 евро в месяц.

В первой части своего выступления французский лидер заявил о том, что не будет возвращаться к модели обязательной военной службы, которая, по его словам, в нынешних условиях является "бесполезной". Модель профессиональной армии для Франции оказалась более удачной, считает Макрон.

"Возвращение назад (к обязательной службе – ред.) не было бы ни серьезным, ни полезным", - добавил глава французского государства.

Помимо этого, президент заявил, что участники программы будут проходить военную службу сугубо на территории страны.

"Наши молодые люди, я поясню это, будут служить на территории Франции и только на ней, то есть в ее европейской части или в заморских департаментах... я хочу, чтобы это было закреплено в законе", - сказал Макрон.

Обязательная военная служба была отменена во Франции в октябре 1997 года во время президентства Жака Ширака

Ранее глава генштаба французских ВС генерал Фабьен Мандон заявил, что Франция должна быть готова "терять своих детей" и "страдать экономически" для сдерживания якобы российской угрозы.

До этого он заявлял, что Франция "как следует" готовится к военным угрозам, а ее вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению стран НАТО Россией . Генерал также бездоказательно обвинил Москву в дестабилизации ситуации в стране в связи с нашествием постельных клопов.