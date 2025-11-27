https://ria.ru/20251127/frantsiya-2057881463.html
Опрос показал, как французы относятся к заявлениям Мандона в адрес России
Опрос показал, как французы относятся к заявлениям Мандона в адрес России - РИА Новости, 27.11.2025
Опрос показал, как французы относятся к заявлениям Мандона в адрес России
Больше половины жителей Франции считают, что глава генштаба французских ВС Фабьен Мандон не должен был делать заявления о необходимости быть готовыми "терять... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T04:11:00+03:00
2025-11-27T04:11:00+03:00
2025-11-27T10:04:00+03:00
в мире
россия
франция
москва
владимир путин
такер карлсон
нато
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057921503_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_a6b274ef2ddaec1fa86bda8d3a23234a.jpg
https://ria.ru/20251127/makron-2057874178.html
https://ria.ru/20250305/makron-2003304698.html
россия
франция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057921503_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_fca9885babc208a364a44f595e525e73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, москва, владимир путин, такер карлсон, нато, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Франция, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Санкции в отношении России
Опрос показал, как французы относятся к заявлениям Мандона в адрес России
Elabe: 67% французов считают, что Россия не собирается нападать на Францию
ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости.
Больше половины жителей Франции считают, что глава генштаба французских ВС Фабьен Мандон не должен был делать заявления о необходимости быть готовыми "терять своих детей" и "страдать экономически" ради сдерживания якобы российской угрозы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Elabe
.
"Пятьдесят шесть процентов французов считают, что он был неправ, сделав такие заявления", - говорится в документе на сайте Elabe.
По данным опроса, 67% респондентов считают, что Россия не собирается прямым военным путем нападать на Францию в ближайшие годы. Однако при этом 75% выразили мнение, приписав РФ якобы осуществление кибератак, диверсий, а также вторжение в воздушное пространство с помощью дронов и манипулирование информацией в соцсетях, что в России неоднократно отвергали.
Ранее Мандон также заявлял, что Франция "как следует" готовится к военным угрозам, а ее вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению стран НАТО с Россией. Генерал также бездоказательно обвинил Москву в дестабилизации ситуации в стране с связи с нашествием постельных клопов.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".