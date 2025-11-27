Опрос показал, как французы относятся к заявлениям Мандона в адрес России

ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости. Больше половины жителей Франции считают, что глава генштаба французских ВС Фабьен Мандон не должен был делать заявления о необходимости быть готовыми "терять своих детей" и "страдать экономически" ради сдерживания якобы российской угрозы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Больше половины жителей Франции считают, что глава генштаба французских ВС Фабьен Мандон не должен был делать заявления о необходимости быть готовыми "терять своих детей" и "страдать экономически" ради сдерживания якобы российской угрозы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Elabe

"Пятьдесят шесть процентов французов считают, что он был неправ, сделав такие заявления", - говорится в документе на сайте Elabe.

По данным опроса, 67% респондентов считают, что Россия не собирается прямым военным путем нападать на Францию в ближайшие годы. Однако при этом 75% выразили мнение, приписав РФ якобы осуществление кибератак, диверсий, а также вторжение в воздушное пространство с помощью дронов и манипулирование информацией в соцсетях, что в России неоднократно отвергали.

Ранее Мандон также заявлял, что Франция "как следует" готовится к военным угрозам, а ее вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению стран НАТО с Россией. Генерал также бездоказательно обвинил Москву в дестабилизации ситуации в стране с связи с нашествием постельных клопов.