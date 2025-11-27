Форум по общественному капиталу посетили почти 500 человек

Форум по общественному капиталу посетили почти 500 человек

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. V форум социальной ответственности "Конгресс: РБК — Общественный капитал" посетили 500 участников, к онлайн трансляции подключились свыше 163 тысяч человек, в шести тематических сессиях выступили 46 спикеров, сообщает пресс-служба организации.

26 ноября состоялся V "Конгресс: РБК — Общественный капитал". Участники ключевой сессии "Национальные цели – цели устойчивого благополучия" обсудили взаимодействие власти и бизнеса в достижении социально экономического благополучия, уделив особое внимание роли Стандарта общественного капитала бизнеса, разработанного Агентством стратегических инициатив и Минэкономразвития РФ по поручению президента Российской Федерации. Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владимир Петраков подчеркнул, что новая система нефинансовой отчетности является инструментом государственной политики, позволяющим систематизировать стратегическое видение.

"Стандарт дает возможность в отраслевом и региональном разрезе определить, какие компании участвуют в социальной повестке и каков их вклад в достижение национальных целей", - сказал он.

Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова отметила, что ключевые принципы стандарта – это прозрачность, открытость и бесплатность. В отличие от зарубежных рейтингов, он охватывает более широкий спектр направлений, что позволяет компаниям сокращать трудозатраты при подготовке нефинансовой отчетности. При этом совершенствование механизма его реализации продолжается.

"Мы провели большую работу, и все это время ощущали надежную поддержку наших учредителей – правительства Москвы и Агентства стратегических инициатив. Сейчас мы стремимся сделать прохождение оценки максимально простым для бизнеса. Планируем настроить автоматическое подтягивание на платформу ано-капитал.рф данных, которые компании уже передают государственным органам", – подчеркнула Багатырова.

На сессии "Российский Стандарт общественного капитала бизнеса: модели внедрения" были представлены итоги работы. С августа к оценке привлечены свыше 400 компаний, около 80% из которых – малые и средние предприятия. В 2025 году соглашения о сотрудничестве были подписаны с 65 компаниями, деловыми организациями, фондами, особыми экономическими зонами в 63 регионах страны, а также с администрациями 17 субъектов РФ.

В рамках сессии "Рынки будущего: БРИКС и ШОС в экономике доверия" обсудили применение Стандарта общественного капитала бизнеса для упрощения международного сотрудничества в вопросах гармонизации нефинансовых метрик и взаимного признания отчетности.

"Одна из задач Стандарта общественного капитала бизнеса – выстраивание новой системы лояльности между государством и бизнесом, основанной на эмпирической оценке реального воздействия компаний на увеличение общественного благополучия и достижение национальных целей развития. Поэтому стандарт может быть адаптирован странами-партнерами: каждая из них сможет применить эту парадигму, ориентируясь на суверенные интересы", – отметил заместитель генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Георгий Белозеров.