19:30 27.11.2025
Форум по общественному капиталу посетили почти 500 человек
россия
москва
ано "общественный капитал"
россия
москва
2025
россия, москва, ано "общественный капитал"
Россия, Москва, АНО "Общественный капитал"
Форум по общественному капиталу посетили почти 500 человек

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. V форум социальной ответственности "Конгресс: РБК — Общественный капитал" посетили 500 участников, к онлайн трансляции подключились свыше 163 тысяч человек, в шести тематических сессиях выступили 46 спикеров, сообщает пресс-служба организации.
26 ноября состоялся V "Конгресс: РБК — Общественный капитал". Участники ключевой сессии "Национальные цели – цели устойчивого благополучия" обсудили взаимодействие власти и бизнеса в достижении социально экономического благополучия, уделив особое внимание роли Стандарта общественного капитала бизнеса, разработанного Агентством стратегических инициатив и Минэкономразвития РФ по поручению президента Российской Федерации. Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владимир Петраков подчеркнул, что новая система нефинансовой отчетности является инструментом государственной политики, позволяющим систематизировать стратегическое видение.
"Стандарт дает возможность в отраслевом и региональном разрезе определить, какие компании участвуют в социальной повестке и каков их вклад в достижение национальных целей", - сказал он.
Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова отметила, что ключевые принципы стандарта – это прозрачность, открытость и бесплатность. В отличие от зарубежных рейтингов, он охватывает более широкий спектр направлений, что позволяет компаниям сокращать трудозатраты при подготовке нефинансовой отчетности. При этом совершенствование механизма его реализации продолжается.
"Мы провели большую работу, и все это время ощущали надежную поддержку наших учредителей – правительства Москвы и Агентства стратегических инициатив. Сейчас мы стремимся сделать прохождение оценки максимально простым для бизнеса. Планируем настроить автоматическое подтягивание на платформу ано-капитал.рф данных, которые компании уже передают государственным органам", – подчеркнула Багатырова.
На сессии "Российский Стандарт общественного капитала бизнеса: модели внедрения" были представлены итоги работы. С августа к оценке привлечены свыше 400 компаний, около 80% из которых – малые и средние предприятия. В 2025 году соглашения о сотрудничестве были подписаны с 65 компаниями, деловыми организациями, фондами, особыми экономическими зонами в 63 регионах страны, а также с администрациями 17 субъектов РФ.
В рамках сессии "Рынки будущего: БРИКС и ШОС в экономике доверия" обсудили применение Стандарта общественного капитала бизнеса для упрощения международного сотрудничества в вопросах гармонизации нефинансовых метрик и взаимного признания отчетности.
"Одна из задач Стандарта общественного капитала бизнеса – выстраивание новой системы лояльности между государством и бизнесом, основанной на эмпирической оценке реального воздействия компаний на увеличение общественного благополучия и достижение национальных целей развития. Поэтому стандарт может быть адаптирован странами-партнерами: каждая из них сможет применить эту парадигму, ориентируясь на суверенные интересы", – отметил заместитель генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Георгий Белозеров.
В рамках конгресса были подписаны соглашения о сотрудничестве с Карачаровским механическим заводом, ПАО "Магнит", ООО "БФС", ООО "Семаргл", ООО "Каргилл", ГК "Рольф", ПК "ВОИР", благотворительными фондами "Подари радость" и "Русский крест" и движением "Здоровое Отечество".
