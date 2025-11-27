https://ria.ru/20251127/flot-2057949296.html
Коммунальный флот в Москве начали готовить к новому сезону летней навигации
Коммунальный флот в Москве начали готовить к новому сезону летней навигации
Коммунальный флот в Москве начали готовить к новому сезону летней навигации
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке коммунального флота к новому сезону летней навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 27.11.2025
Коммунальный флот в Москве начали готовить к новому сезону летней навигации
Специалисты КГХ начали готовить коммунальный флот к сезону летней навигации
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке коммунального флота к новому сезону летней навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Столичный коммунальный флот завершил свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны. В межнавигационный период проведем комплексные мероприятия по подготовке флота к новому сезону, в частности, запланированы ремонт и модернизация девяти судов", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в период летней навигации коммунальные суда в ежедневном режиме занимались очисткой акватории, всего было собрано более 530 тонн мусора, извлечено около четырех тысяч тонн песка и грунта.
"В межнавигационный период проведем техническое обслуживание каждого судна. Будет выполнена проверка всех узлов, механизмов и оборудования, замена расходных и изношенных материалов, покраска. На заключительном этапе проведем пусконаладочные мероприятия для подтверждения корректной работы", - рассказал Бирюков.
На четырех судах для сбора мусора усовершенствуют системы управления и обновят судовые энергетические установки, что позволит улучшить их управление и маневренность, обеспечить большую мощность. На трех плавучих кранах запланирована установка современных грейферов и увеличение мощности двигателей.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что после окончания летней навигации на воде остались два судна "Риф" и "Норд" с ледовым классом до 20 сантиметров. На незамерзающих участках акватории продолжают работать судно-мусоросборщик и быстроходный катер.