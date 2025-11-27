Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал утверждения, что Россия собирается напасть на Европу - РИА Новости, 27.11.2025
17:08 27.11.2025
Путин прокомментировал утверждения, что Россия собирается напасть на Европу
Путин прокомментировал утверждения, что Россия собирается напасть на Европу - РИА Новости, 27.11.2025
Путин прокомментировал утверждения, что Россия собирается напасть на Европу
Утверждения о том, что Россия собирается нападать на Европу, звучат смешно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025
россия, европа, владимир путин, в мире
Россия, Европа, Владимир Путин, В мире
Путин прокомментировал утверждения, что Россия собирается напасть на Европу

Путин: утверждения о намерениях России напасть на Европу звучат смешно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Утверждения о том, что Россия собирается нападать на Европу, звучат смешно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одно дело в общем сказать, что Россия не собирается нападать на Европу. Это для нас звучит смешно, никогда не собирались. Но если они хотят услышать от нас, ну давайте мы это зафиксируем, вопросов нет", - сказал Путин журналистам.
Россия Европа Владимир Путин В мире
 
 
