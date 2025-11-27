https://ria.ru/20251127/estonija-2058203500.html
Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ, заявил Пушков
Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ, заявил Пушков - РИА Новости, 27.11.2025
Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ, заявил Пушков
Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ и Европарламенте, над её заявлениями смеётся пол-Европы, считает член конституционного комитета Совфеда... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T21:58:00+03:00
2025-11-27T21:58:00+03:00
2025-11-27T21:58:00+03:00
в мире
эстония
украина
сша
алексей пушков
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_733602e32b89c80335bda7498c70d340.jpg
https://ria.ru/20251115/estoniya-2055165305.html
эстония
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_957bdc399d54c1d50fdd9a97b9caaf2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, украина, сша, алексей пушков, европарламент
В мире, Эстония, Украина, США, Алексей Пушков, Европарламент
Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ, заявил Пушков
Пушков: Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ и Европарламенте