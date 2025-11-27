Рейтинг@Mail.ru
Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ, заявил Пушков - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/estonija-2058203500.html
Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ, заявил Пушков
Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ, заявил Пушков - РИА Новости, 27.11.2025
Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ, заявил Пушков
Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ и Европарламенте, над её заявлениями смеётся пол-Европы, считает член конституционного комитета Совфеда... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T21:58:00+03:00
2025-11-27T21:58:00+03:00
в мире
эстония
украина
сша
алексей пушков
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_733602e32b89c80335bda7498c70d340.jpg
https://ria.ru/20251115/estoniya-2055165305.html
эстония
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_957bdc399d54c1d50fdd9a97b9caaf2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, украина, сша, алексей пушков, европарламент
В мире, Эстония, Украина, США, Алексей Пушков, Европарламент
Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ, заявил Пушков

Пушков: Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ и Европарламенте

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ и Европарламенте, над её заявлениями смеётся пол-Европы, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале сенатор сослался на слова премьер-министра Эстонии Кристена Михала, который заявил, что Эстония готова отправить свои войска на Украину после окончания конфликта.
"Достаточно того, что над ее заявлениями смеется пол-Европы, а в США с ней вообще не хотят иметь дело. По числу насмешек в СМИ и Европарламенте она свою роль перевыполнила. "Непобедимая" эстонская армия только увеличит их число", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Эстония планирует профинансировать закупку Starlink для Украины
15 ноября, 13:26
 
В миреЭстонияУкраинаСШААлексей ПушковЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала