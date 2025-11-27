Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия одобрила соглашение с Россией о едином рынке электроэнергии - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
18:23 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/elektroenergiya-2058147950.html
Белоруссия одобрила соглашение с Россией о едином рынке электроэнергии
Белоруссия одобрила соглашение с Россией о едином рынке электроэнергии - РИА Новости, 27.11.2025
Белоруссия одобрила соглашение с Россией о едином рынке электроэнергии
Верхняя палата парламента Белоруссии - Совет Республики Национального собрания - одобрила соглашение с Россией о формировании объединенного рынка электроэнергии РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:23:00+03:00
2025-11-27T18:23:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
в мире
белоруссия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894225900_102:1737:1954:2779_1920x0_80_0_0_c04893f82fd96021a48681b602c7ec76.jpg
https://ria.ru/20251125/programma-2057458537.html
https://ria.ru/20251125/sg-2057548259.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894225900_0:1516:2048:3052_1920x0_80_0_0_9babd6a8088ba85d00c0cf41eedd1bf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , В мире, Белоруссия, Россия
Белоруссия одобрила соглашение с Россией о едином рынке электроэнергии

Парламент Белоруссии одобрил соглашение с РФ о едином рынке электроэнергии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии - Совет Республики Национального собрания - одобрила соглашение с Россией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, сообщило агентство Белта.
Ранее законопроект "О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства" одобрила Палата представителей.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В ГД оценили разработку союзной программы развития ГМТ
25 ноября, 16:48
Министр энергетики Денис Мороз заявил, что создание объединенного рынка электрической энергии между Белоруссией и Россией является стратегически важным шагом.
"Договором предусмотрено поэтапное развитие общего электроэнергетического рынка. На первом этапе взаимодействие будет происходить на уровне уполномоченных инфраструктурных организаций. Второй этап предусматривается после формирования общего газового рынка и представляет собой более глубокую интеграцию электроэнергетических рынков Беларуси и России", - сказал Мороз.
По его словам, создание объединенного рынка электроэнергии повысит эффективность и надежность энергоснабжения, позволит в будущем сократить издержки, связанные с производством и транспортировкой электроэнергии.
"Более глубокая интеграция энергосистем Беларуси и России создаст предпосылки для сближения уровня цен на первичные энергетические ресурсы, что в итоге позволит нивелировать разницу в тарифах на электрическую энергию для потребителей наших государств", - сказал министр.
В свою очередь заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Валерий Гайдукевич сказал, что договор призван урегулировать отношения, связанные с куплей-продажей электрической энергии.
"Ратификация межгосударственного договора обеспечит энергетическую безопасность, что в свою очередь повысит экономическую безопасность нашей страны. Проект закона станет очередным шагом по реализации договора о создании Союзного государства", - сказал депутат.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Информсистема учета имущества Союзного государства заработает с 2026 года
25 ноября, 23:16
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала