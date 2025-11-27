ЭКОВАС осудило переворот в Гвинее-Бисау

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) осуждает переворот в Гвинее-Бисау и готово принять меры для восстановления конституционного порядка в стране, говорится в заявлении организации.
"Совет глав государств ЭКОВАС однозначно осуждает переворот, совершенный некоторыми элементами вооруженных сил… Он готов принять все необходимые меры для скорейшего восстановления конституционного порядка", - сообщается в заявлении ЭКОВАС в связи с ситуацией в Гвинее-Бисау.
В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
Агентство Франс Пресс передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления страной, действие конституции приостановили до нормализации обстановки. В посольстве РФ в стране рассказали РИА Новости, что дипмиссия приведена в состояние повышенной готовности, но о россиянах, пострадавших при этих событиях, информации не было.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов было запланировано на четверг.