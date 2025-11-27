ЭКОВАС осудило переворот в Гвинее-Бисау

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) осуждает переворот в Гвинее-Бисау и готово принять меры для восстановления конституционного порядка в стране, говорится в заявлении организации.

В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов было запланировано на четверг.