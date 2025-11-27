Рейтинг@Mail.ru
Правительство подготовило план структурных изменений в экономике - РИА Новости, 27.11.2025
15:50 27.11.2025 (обновлено: 16:51 27.11.2025)
Правительство подготовило план структурных изменений в экономике
Правительство подготовило план структурных изменений в экономике
экономика
россия
михаил мишустин
правительство рф
2025
Правительство подготовило план структурных изменений в экономике

Дом правительства России
Дом правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Правительство России подготовило план структурных изменений в экономике до 2030 года.
"Документ призван обеспечить траекторию роста, необходимую для достижения национальных целей, и учитывать все текущие вызовы, которые нам предстоит преодолеть", — сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании.
Мишустин назвал охлаждение экономики плановым
10 сентября, 15:56
Мишустин назвал охлаждение экономики плановым
10 сентября, 15:56
Он отметил, что план подготовили по поручению президента Владимира Путина. В его разработке принял участие широкий круг экспертов. Среди них — представители парламента, деловых ассоциаций, научного сообщества.
Документ включает более 60 целевых индикаторов, объединенных в несколько разделов:
  • изменение структуры занятости и потребления;
  • повышение качества инвестиционного климата и уровня технологического развития;
  • формирование новых возможностей внешней торговли;
  • рост эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности;
  • совершенствование условий конкуренции.
Кроме того, Мишустин назвал переход к экономике высоких зарплат очень важной вехой. Он добавил, что постепенно происходит улучшение отраслевой структуры занятости, на предприятиях будут внедрять современные принципы управления. Также будет формироваться передовая технологическая база, включающая применение робототехники и искусственного интеллекта.
Путин спрогнозировал вклад ИИ в экономику России к 2030 году
19 ноября, 20:24
Путин спрогнозировал вклад ИИ в экономику России к 2030 году
19 ноября, 20:24
 
Экономика Россия Михаил Мишустин Правительство РФ
 
 
