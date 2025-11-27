https://ria.ru/20251127/ekonomika-2058068826.html
Правительство подготовило план структурных изменений в экономике
Правительство подготовило план структурных изменений в экономике - РИА Новости, 27.11.2025
Правительство подготовило план структурных изменений в экономике
Правительство России подготовило план структурных изменений в экономике до 2030 года. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:50:00+03:00
2025-11-27T15:50:00+03:00
2025-11-27T16:51:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049682452_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_40b6fef0c56070948e5c86cbf3e7e810.jpg
https://ria.ru/20250910/okhlazhdenie-2040988206.html
https://ria.ru/20251119/putin-2056120453.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049682452_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b7629a9f975705e63bb8b6523f158a92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Правительство подготовило план структурных изменений в экономике
Правительство подготовило план структурных изменений в экономике РФ до 2030 года
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Правительство России подготовило план структурных изменений в экономике до 2030 года.
«
"Документ призван обеспечить траекторию роста, необходимую для достижения национальных целей, и учитывать все текущие вызовы, которые нам предстоит преодолеть", — сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании.
Он отметил, что план подготовили по поручению президента Владимира Путина. В его разработке принял участие широкий круг экспертов. Среди них — представители парламента, деловых ассоциаций, научного сообщества.
Документ включает более 60 целевых индикаторов, объединенных в несколько разделов:
- изменение структуры занятости и потребления;
- повышение качества инвестиционного климата и уровня технологического развития;
- формирование новых возможностей внешней торговли;
- рост эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности;
- совершенствование условий конкуренции.
Кроме того, Мишустин назвал переход к экономике высоких зарплат очень важной вехой. Он добавил, что постепенно происходит улучшение отраслевой структуры занятости, на предприятиях будут внедрять современные принципы управления. Также будет формироваться передовая технологическая база, включающая применение робототехники и искусственного интеллекта.