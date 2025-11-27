Правительство подготовило план структурных изменений в экономике

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Правительство России подготовило план структурных изменений в экономике до 2030 года.

« "Документ призван обеспечить траекторию роста, необходимую для достижения национальных целей, и учитывать все текущие вызовы, которые нам предстоит преодолеть", — сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании.

Он отметил, что план подготовили по поручению президента Владимира Путина. В его разработке принял участие широкий круг экспертов. Среди них — представители парламента, деловых ассоциаций, научного сообщества.

Документ включает более 60 целевых индикаторов, объединенных в несколько разделов:

изменение структуры занятости и потребления;

повышение качества инвестиционного климата и уровня технологического развития;

формирование новых возможностей внешней торговли;

рост эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности;

совершенствование условий конкуренции.