Рейтинг@Mail.ru
Российские дзюдоисты смогут выступать на турнирах с национальной символикой - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 27.11.2025 (обновлено: 12:15 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/dzjudoisty-2057939684.html
Российские дзюдоисты смогут выступать на турнирах с национальной символикой
Российские дзюдоисты смогут выступать на турнирах с национальной символикой - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Российские дзюдоисты смогут выступать на турнирах с национальной символикой
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение россиянам права участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой,... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T10:57:00+03:00
2025-11-27T12:15:00+03:00
спорт
россия
абу-даби
будапешт
михаил дегтярев
мариус визер
сергей соловейчик
ijf
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057958725_0:171:2845:1771_1920x0_80_0_0_9525ab08ed27c0d5d95a73ac2e9d63bd.jpg
/20240916/rodionenko-1973049937.html
/20251123/sanochniki-2056917683.html
россия
абу-даби
будапешт
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057958725_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f72ce4d97425682dde79c1ec248beb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, абу-даби, будапешт, михаил дегтярев, мариус визер, сергей соловейчик, ijf, международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр)
Спорт, Россия, Абу-Даби, Будапешт, Михаил Дегтярев, Мариус Визер, Сергей Соловейчик, IJF, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР)
Российские дзюдоисты смогут выступать на турнирах с национальной символикой

Российские дзюдоисты смогут участвовать в турнирах с флагом и гимном страны

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкДзюдо
Дзюдо - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Дзюдо. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение россиянам права участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой, сообщается на сайте федерации.
"В связи с недавними событиями, включая восстановление полного национального представительства для белорусских спортсменов, IJF считает целесообразным разрешить участие российских спортсменов на равных условиях", — говорится в заявлении.
Тренер российских гимнастов Валентина Родионенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Российские спортсмены выступят на следующей Олимпиаде, уверена Родионенко
16 сентября 2024, 19:11
В федерации выразили надежду, что возвращение России обогатит соревнования на всех уровнях, поскольку она всегда была ведущей страной в мире дзюдо.
В IJF добавили, что спортсмены не несут ответственности за решения национальных институтов.
"Спорт — это последний мост, объединяющий людей и нации в сложнейших конфликтных ситуациях и условиях", — говорится в сообщении.
Российские дзюдоисты будут выступать с флагом и гимном, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби, который стартует 28 ноября.
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Санный спорт - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Шесть российских саночников допустили до отбора к Олимпиаде-2026
23 ноября, 13:27
 
СпортРоссияАбу-ДабиБудапештМихаил ДегтяревМариус ВизерСергей СоловейчикIJFМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала