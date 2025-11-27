Российские дзюдоисты смогут выступать на турнирах с национальной символикой

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение россиянам права участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой, сообщается на Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение россиянам права участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой, сообщается на сайте федерации.

"В связи с недавними событиями, включая восстановление полного национального представительства для белорусских спортсменов, IJF считает целесообразным разрешить участие российских спортсменов на равных условиях", — говорится в заявлении.

В федерации выразили надежду, что возвращение России обогатит соревнования на всех уровнях, поскольку она всегда была ведущей страной в мире дзюдо.

В IJF добавили, что спортсмены не несут ответственности за решения национальных институтов.

"Спорт — это последний мост, объединяющий людей и нации в сложнейших конфликтных ситуациях и условиях", — говорится в сообщении.

Российские дзюдоисты будут выступать с флагом и гимном, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби , который стартует 28 ноября.