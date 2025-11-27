Законопроект ЕС о контроле чатов не работает для чиновников, считает Дуров

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предложения чиновников ЕС по законопроекту о контроле за чатами и мессенджерами в Европе освобождают от проверки их собственных сообщений, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
В конце ноября совет ЕС представил окончательный вариант законопроекта "Chat Control 2.0", который устанавливает контроль за всеми чатами и мессенджерами в Европе. Регламент по борьбе с сексуальным насилием над детьми (CSAM Regulation) обязывает мессенджеры и почтовые сервисы внедрять автоматическое сканирование фото, видео и ссылок всех пользователей до применения шифрования, пишет европейская медиаплатформа Euractiv.
Он добавил, что Евросоюз использует сильные эмоции людей по поводу защиты детей в качестве оружия, чтобы усилить массовую слежку и цензуру.
В октябре Дуров сообщил об опасности для прав европейцев из-за намерения Франции принять в ЕС законопроект, в рамках которого провайдеры онлайн-услуг будут мониторить сообщения на устройствах пользователей на предмет наличия материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми.