Рейтинг@Mail.ru
Законопроект ЕС о контроле чатов не работает для чиновников, считает Дуров - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/durov-2058034985.html
Законопроект ЕС о контроле чатов не работает для чиновников, считает Дуров
Законопроект ЕС о контроле чатов не работает для чиновников, считает Дуров - РИА Новости, 27.11.2025
Законопроект ЕС о контроле чатов не работает для чиновников, считает Дуров
Предложения чиновников ЕС по законопроекту о контроле за чатами и мессенджерами в Европе освобождают от проверки их собственных сообщений, заявил основатель... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:13:00+03:00
2025-11-27T14:13:00+03:00
в мире
европа
франция
павел дуров
евросоюз
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_fd2fe0eb2127660f60363a6ae5962d5a.jpg
https://ria.ru/20251125/durov-2057422195.html
https://ria.ru/20251123/durov-2056994014.html
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:80:1080:890_1920x0_80_0_0_dd05f5801099fa2d51542c678522a786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, франция, павел дуров, евросоюз, telegram
В мире, Европа, Франция, Павел Дуров, Евросоюз, Telegram
Законопроект ЕС о контроле чатов не работает для чиновников, считает Дуров

Дуров: законопроект ЕС о контроле чатов не распространяется на чиновников

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предложения чиновников ЕС по законопроекту о контроле за чатами и мессенджерами в Европе освобождают от проверки их собственных сообщений, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
В конце ноября совет ЕС представил окончательный вариант законопроекта "Chat Control 2.0", который устанавливает контроль за всеми чатами и мессенджерами в Европе. Регламент по борьбе с сексуальным насилием над детьми (CSAM Regulation) обязывает мессенджеры и почтовые сервисы внедрять автоматическое сканирование фото, видео и ссылок всех пользователей до применения шифрования, пишет европейская медиаплатформа Euractiv.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Дуров поделился советами, как редко болеть
25 ноября, 14:51
"Их предложения по закону о слежке удобно освободили чиновников ЕС от проверки их собственных сообщений", - написал Дуров в соцсети X.
Он добавил, что Евросоюз использует сильные эмоции людей по поводу защиты детей в качестве оружия, чтобы усилить массовую слежку и цензуру.
В октябре Дуров сообщил об опасности для прав европейцев из-за намерения Франции принять в ЕС законопроект, в рамках которого провайдеры онлайн-услуг будут мониторить сообщения на устройствах пользователей на предмет наличия материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Дуров назвал теорию о причастности Франции к смерти Кирка правдоподобной
23 ноября, 21:24
 
В миреЕвропаФранцияПавел ДуровЕвросоюзTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала