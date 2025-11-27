Советский диверсант стал "личным врагом Гитлера": история Ильи Старинова

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Этот человек был известен под многими именами, среди которых красовалось Диверсант № 1. Илья Старинов — легендарный советский разведчик и диверсант, только во время Великой Отечественной войны под его руководством были пущены под откос 12 тысяч немецких эшелонов.

Как сложилась дальнейшая судьба "личного врага Гитлера" и от кого ему досталось уважительное прозвище Дедушка?

Как взорванные петарды определили судьбу

Илья Старинов родился в 1900 году под Орлом в семье путевого обходчика.

Однажды мальчик стал свидетелем , как отец взорвал красные петарды, чтобы предупредить машиниста приближавшегося поезда о лопнувшем рельсе. Это событие надолго осталось в памяти и, возможно, определило судьбу будущего диверсанта-подрывника.

Революция стала для парня шансом на новую жизнь, и он вступил в Красную армию. Со временем он окончил школу военно-железнодорожных техников, потом школу подрывников.

В 27 лет Старинов придумал компактную мину для подрыва железнодорожных путей, что выгодно отличало ее от громоздких мин времен Гражданской войны. Боеприпас получил название "поездная мина Старинова" (ПМС) и в годы Великой Отечественной стал грозным оружием в руках партизан. Тогда же Илья Григорьевич создал мину-ловушку для охраны железнодорожных мостов, которая срабатывала при входе на мост. Такое оружие не убивало человека, а лишь оглушало его.

"Огненный полигон" в Испании

В 1936-м под псевдонимом Рудольфо Старинов отправился в Испанию. Там его имя стало наводить ужас на солдат Франко.

За год группа "Рудольфо" провела около 200 успешных диверсий. Однажды его бойцы заминировали путь за две минуты до подхода поезда с итальянскими летчиками Муссолини, от которых не осталось и следа.

В другой раз, чтобы уничтожить монастырь-крепость, Старинов разыграл настоящую троянскую легенду. Диверсант выпустил на луг перед монастырем мула. Животное мирно щипало травку, солдаты противника, понаблюдав за ним, загнали полезную в хозяйстве животину внутрь. На следующий день к стенам выпустили мула, уже навьюченного взрывчаткой. Мятежники забрали "подарок" внутрь — и мощнейший взрыв решил исход осады.

© AP Photo / Alvaro Barrientos Мул на сельской ярмарке в Испании © AP Photo / Alvaro Barrientos Мул на сельской ярмарке в Испании

"Он говорил, что Испания для него стала испытательным полигоном диверсионно-подрывной мысли. Там он впервые опробовал многое из того, что потом активно применял в Великую Отечественную. В Испании же он познакомился и со своей будущей женой, переводчицей Анной Обручевой", — рассказывает главный редактор газеты "Спецназ России" Павел Евдокимов на страницах "Комсомольской правды".

Стал личным врагом фюрера

Когда началась Великая Отечественная война, Старинова назначили начальником оперативной группы заграждений Западного фронта.

© AP Photo Немецкий инженер Вернер фон Браун, 1958 год © AP Photo Немецкий инженер Вернер фон Браун, 1958 год

Он заминировал самый красивый особняк Харькова, поставив две мины. Одну "приманку" немцы нашли. Вторую взорвали радиосигналом из Воронежа. В тот момент в особняке, ставшем немецким штабом, находился генерал-лейтенант Георг фон Браун — двоюродный брат создателя ракет "Фау". Вместе с ним погибли два офицера и 13 солдат. О случившемся незамедлительно доложили фюреру.

Гитлер был в ярости : "Бред! Кейтель, это же бред! У нас нет радиомин, а у них есть?!" Вильгельм Кейтель подтвердил: у них есть. Проверявший особняк сапер был расстрелян за свою оплошность. За голову Старинова была назначена награда — 200 тысяч рейхсмарок.

© AP Photo Адольф Гитлер, 1 мая 1938 года © AP Photo Адольф Гитлер, 1 мая 1938 года

Третья мировая уже идет

Старинова представляли к "Золотой Звезде" пять раз: три раза — к званию Героя Советского Союза, дважды — Героя России. Однако высшую награду он так и не получил. Возможно, на это повлияло стремление Старинова всегда говорить прямо, не боясь указывать руководству на действия, которые считал ошибочными.

В своей книге "Партизанская война" Старинов писал, что третья мировая война уже идет — в форме локальных конфликтов, боевые действия в которых ведутся на партизанский манер.

Рассказывают, что в конце 1990-х годов один из журналистов, бравших интервью у полковника Старинова, заметил : "Вас называют русским Отто Скорцени…" Старый солдат мрачно посмотрел на репортера, отрезав: "Я диверсант, а он — хвастун!"