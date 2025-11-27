Рейтинг@Mail.ru
Советский диверсант стал "личным врагом Гитлера": история Ильи Старинова - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/diversant-2058020273.html
Советский диверсант стал "личным врагом Гитлера": история Ильи Старинова
Советский диверсант стал "личным врагом Гитлера": история Ильи Старинова - РИА Новости, 27.11.2025
Советский диверсант стал "личным врагом Гитлера": история Ильи Старинова
Этот человек был известен под многими именами, среди которых красовалось Диверсант № 1. Илья Старинов — легендарный советский разведчик и диверсант, только во... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:40:00+03:00
2025-11-27T17:40:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153105/16/1531051690_0:141:640:501_1920x0_80_0_0_70fbdc0e8be88061b9577cd5705dc6b3.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153105/16/1531051690_0:12:641:492_1920x0_80_0_0_70fed51efe0ca33ff3d81b26a674949f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Советский диверсант стал "личным врагом Гитлера": история Ильи Старинова

© Фото : public domainСоветский разведчик Илья Старинов
Советский разведчик Илья Старинов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : public domain
Советский разведчик Илья Старинов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Этот человек был известен под многими именами, среди которых красовалось Диверсант № 1. Илья Старинов — легендарный советский разведчик и диверсант, только во время Великой Отечественной войны под его руководством были пущены под откос 12 тысяч немецких эшелонов.
Как сложилась дальнейшая судьба "личного врага Гитлера" и от кого ему досталось уважительное прозвище Дедушка?

Как взорванные петарды определили судьбу

Илья Старинов родился в 1900 году под Орлом в семье путевого обходчика.
Однажды мальчик стал свидетелем, как отец взорвал красные петарды, чтобы предупредить машиниста приближавшегося поезда о лопнувшем рельсе. Это событие надолго осталось в памяти и, возможно, определило судьбу будущего диверсанта-подрывника.
© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанкВзорванный немцами мост через Оку, город Орел
Взорванный немцами мост через Оку - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Олег Кнорринг
Перейти в медиабанк
Взорванный немцами мост через Оку, город Орел
Революция стала для парня шансом на новую жизнь, и он вступил в Красную армию. Со временем он окончил школу военно-железнодорожных техников, потом школу подрывников.
В 27 лет Старинов придумал компактную мину для подрыва железнодорожных путей, что выгодно отличало ее от громоздких мин времен Гражданской войны. Боеприпас получил название "поездная мина Старинова" (ПМС) и в годы Великой Отечественной стал грозным оружием в руках партизан. Тогда же Илья Григорьевич создал мину-ловушку для охраны железнодорожных мостов, которая срабатывала при входе на мост. Такое оружие не убивало человека, а лишь оглушало его.

"Огненный полигон" в Испании

В 1936-м под псевдонимом Рудольфо Старинов отправился в Испанию. Там его имя стало наводить ужас на солдат Франко.
За год группа "Рудольфо" провела около 200 успешных диверсий. Однажды его бойцы заминировали путь за две минуты до подхода поезда с итальянскими летчиками Муссолини, от которых не осталось и следа.
В другой раз, чтобы уничтожить монастырь-крепость, Старинов разыграл настоящую троянскую легенду. Диверсант выпустил на луг перед монастырем мула. Животное мирно щипало травку, солдаты противника, понаблюдав за ним, загнали полезную в хозяйстве животину внутрь. На следующий день к стенам выпустили мула, уже навьюченного взрывчаткой. Мятежники забрали "подарок" внутрь — и мощнейший взрыв решил исход осады.
© AP Photo / Alvaro BarrientosМул на сельской ярмарке в Испании
Осел на сельской ярмарке в Испании - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Мул на сельской ярмарке в Испании
"Он говорил, что Испания для него стала испытательным полигоном диверсионно-подрывной мысли. Там он впервые опробовал многое из того, что потом активно применял в Великую Отечественную. В Испании же он познакомился и со своей будущей женой, переводчицей Анной Обручевой", — рассказывает главный редактор газеты "Спецназ России" Павел Евдокимов на страницах "Комсомольской правды".

Стал личным врагом фюрера

Когда началась Великая Отечественная война, Старинова назначили начальником оперативной группы заграждений Западного фронта.
© AP PhotoНемецкий инженер Вернер фон Браун, 1958 год
Немецкий инженер Вернер фон Браун. 1958 год - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo
Немецкий инженер Вернер фон Браун, 1958 год
Он заминировал самый красивый особняк Харькова, поставив две мины. Одну "приманку" немцы нашли. Вторую взорвали радиосигналом из Воронежа. В тот момент в особняке, ставшем немецким штабом, находился генерал-лейтенант Георг фон Браун — двоюродный брат создателя ракет "Фау". Вместе с ним погибли два офицера и 13 солдат. О случившемся незамедлительно доложили фюреру.
Гитлер был в ярости: "Бред! Кейтель, это же бред! У нас нет радиомин, а у них есть?!" Вильгельм Кейтель подтвердил: у них есть. Проверявший особняк сапер был расстрелян за свою оплошность. За голову Старинова была назначена награда — 200 тысяч рейхсмарок.
© AP PhotoАдольф Гитлер, 1 мая 1938 года
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo
Адольф Гитлер, 1 мая 1938 года

Третья мировая уже идет

Старинова представляли к "Золотой Звезде" пять раз: три раза — к званию Героя Советского Союза, дважды — Героя России. Однако высшую награду он так и не получил. Возможно, на это повлияло стремление Старинова всегда говорить прямо, не боясь указывать руководству на действия, которые считал ошибочными.
В своей книге "Партизанская война" Старинов писал, что третья мировая война уже идет — в форме локальных конфликтов, боевые действия в которых ведутся на партизанский манер.
© РИА Новости / Евгений БиятовМедаль "Золотая Звезда"
Медаль Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Медаль "Золотая Звезда"
Рассказывают, что в конце 1990-х годов один из журналистов, бравших интервью у полковника Старинова, заметил: "Вас называют русским Отто Скорцени…" Старый солдат мрачно посмотрел на репортера, отрезав: "Я диверсант, а он — хвастун!"
Илья Старинов ушел из жизни 18 ноября 2000 года, дожив до 100-летнего возраста. На похоронах Диверсанта № 1 собрался весь цвет отечественного спецназа — известные и безымянные герои, ставшие олицетворением его наследия.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала