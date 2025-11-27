Рейтинг@Mail.ru
У Москвы есть разные каналы связи с Вашингтоном, заявил Песков - РИА Новости, 27.11.2025
00:38 27.11.2025
У Москвы есть разные каналы связи с Вашингтоном, заявил Песков
Москва имеет разные каналы связи с Вашингтоном, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. РИА Новости, 27.11.2025
У Москвы есть разные каналы связи с Вашингтоном, заявил Песков

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москва имеет разные каналы связи с Вашингтоном, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Ранее агентство Блумберг опубликовало якобы стенограммы телефонных разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ назвал фейком публикацию агентства. Блумберг утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с Соединенными Штатами по плану относительно украинского урегулирования.
"В Кремле официально не комментировали эту информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать по этому поводу и что у Москвы есть разные каналы связи с Вашингтоном", - говорится в материале "Известий" об утечке деталей возможных контактов Москвы и Вашингтона.
Трамп косвенно высказался в защиту Уиткоффа, заявил Песков
