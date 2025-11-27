Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев выразил благодарность IJF за разрешение выступать атлетам с флагом - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
13:01 27.11.2025
Дегтярев выразил благодарность IJF за разрешение выступать атлетам с флагом
Дегтярев выразил благодарность IJF за разрешение выступать атлетам с флагом
спорт, россия, абу-даби, михаил дегтярев, европа, международный олимпийский комитет (мок), ijf, международная федерация дзюдо, дзюдо
Спорт, Россия, Абу-Даби, Михаил Дегтярев, Европа, Международный олимпийский комитет (МОК), IJF, Международная федерация дзюдо, Дзюдо
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поблагодарил Международную федерацию дзюдо (IJF), разрешившую россиянам участвовать в соревнованиях с национальной символикой, за принципиальность в отстаивании олимпийских ценностей.
В четверг стало известно, что российские дзюдоисты будут выступать с флагом и гимном, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби, который стартует 28 ноября.
"Исполком Международной федерации дзюдо принял долгожданное решение разрешить российским спортсменам вновь выступать под национальным флагом, с гимном и полной символикой, начиная с Гран-при Абу-Даби 2025 года. Мы благодарим IJF за принципиальность в отстаивании олимпийских ценностей. Именно Международная федерация дзюдо первой предложила механизм возвращения наших атлетов на международные турниры", - заявил Дегтярев в своем Telegram-канале.
"Дзюдо - один из самых любимых видов спорта в России. Почти полмиллиона человек регулярно им занимаются. В 2025 году в стране было проведено 536 соревнований. Кроме того, дзюдо включено в программу X Российско-китайских молодежных летних игр и II летней Спартакиады сильнейших спортсменов. На чемпионатах мира и Европы в этом году наши дзюдоисты завоевали 13 медалей, включая 6 золотых. Важно, что в нашей стране дзюдо - это президентский вид спорта. Глава нашего государства Владимир Владимирович Путин является мастером спорта СССР по этому виду спорта. В 2008 году он был назначен почетным президентом IJF и послом федерации, а в 2012 году IJF присвоила ему 8-й дан", - добавил министр.
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Госдуме назвали допуск дзюдоистов с флагом РФ новым окном возможностей
Вчера, 12:46
 
