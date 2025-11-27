Новогодний гид: где в России найти настоящих Дедов Морозов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Дед Мороз Дед Мороз отправился в путешествие по 70 российским городам. Но увидеть главного зимнего волшебника можно, даже если ваших мест нет в списке, — просто приехав в Великий Устюг. Еще вариант — посетить резиденции его коллег в других частях страны. Куда отправиться за новогодними подарками, как правильно спланировать поездку к Деду Морозу, с какими сказочными персонажами там можно познакомиться и сколько денег придется заплатить за визит — в материале РИА Новости.

Дед Мороз, Великий Устюг

Главный российский зимний волшебник живет в Великом Устюге. Строго говоря, там даже два его дома. Первый и самый известный — вотчина в 12 километрах от города. Резной терем из 12 комнат открыт круглый год. Здесь же — Тропа сказок, зимний сад, кузница, аттракционы, веревочный парк. Есть чем заняться.

Городская резиденция — дом в центре Великого Устюга. Там — квесты, мастер-классы и интерактивный музей.

Туры с размещением в вотчине разбирают обычно в конце лета на весь период январских каникул, сейчас путевок уже нет. Не осталось мест и на новогодние каникулы в коротких бюджетных программах с проживанием в гостиницах города, отмечают в "Алеан".

Пока есть места в экскурсионных турах на три дня с 3 января. Программа стоит от 100 тысяч рублей на двоих, добавляют в компании.

Также можно отправиться в железнодорожный круиз "Зимняя сказка" с посещением вотчины. Путешествие будет стоить от 97 тысяч рублей на двоих и от 144 тысяч рублей — на троих, рассказали в "Русском экспрессе".

Как добраться:

Из Москвы или Санкт-Петербурга доехать на поезде до станций Котлас Южный или Ядриха, дальше — на рейсовых автобусах № 127, 851 или такси. Из Вологды в Великий Устюг также можно попасть на рейсовом автобусе № 784, время в пути шесть часов. Зимой в город ходят туристические поезда, например "Зимняя сказка", "Зимние каникулы у Деда Мороза" или "Зимний экспресс".

Дед Мороз в Москве

Пообщаться с Дедом Морозом можно и в Москве. У него есть усадьба в Кузьминках — Изумрудная площадь и пять теремов.

Как добраться:

Метро "Кузьминки", далее автобус № 569 до остановки "Госпиталь № 2".

Талви Укко, Карелия

Второй по популярности новогодний волшебник — Талви Укко. В переводе с карельского его имя означает "Зимний дед". Герой местных сказок передвигается на санях, запряженных ездовыми собаками.

В вотчине, расположенной в 20 километрах от Петрозаводска в поселке Чална, живет и его внучка Лумикки.

В сказочной приемной можно загадать желание. Еще в резиденции стоит посетить питомник ездовых собак (есть хаски и маламуты), оленью ферму, саамскую деревню.

Кстати, зимних волшебников в Карелии целых три. Дед Халла, говорят, — старший брат Санта-Клауса. По легенде, он умеет замораживать недобрые мысли. Но зато в его теплых рукавицах оттаивают самые холодные сердца (потому этот предмет одежды в республике — отличный подарок). Под звон его волшебного колокольчика зажигаются звезды. Резиденция Халла — в деревне Нижняя Салма, в 80 километрах от Петрозаводска.

Паккайне — самый молодой новогодний волшебник, безбородый, любит игры и соревнования. Его резиденция, "Купеческий двор", находится в городе Олонец. Там гости могут окунуться в атмосферу старинных новогодних традиций и увидеть коллекцию винтажных елочных игрушек.

Пятидневная поездка по Карелии с посещением резиденции Деда Халла или Талви Укко стоит от 130 тысяч рублей на двоих, рассказали в "Алеан".

Как добраться:

Из Москвы до Петрозаводска можно доехать на поезде, из Санкт-Петербурга — на автобусе. Дальше — пересесть на электричку на Виданы, Падозеро, Суоярки или пригородный автобус, чтобы добраться до резиденций.

Кыш Бабай, Татарстан

© РИА Новости / Алексей Насыров Перейти в медиабанк Кыш Бабай общается с детьми на параде возле мечети Кул-Шариф во время празднования 10-летия резиденции татарского волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в Казани © РИА Новости / Алексей Насыров Перейти в медиабанк Кыш Бабай общается с детьми на параде возле мечети Кул-Шариф во время празднования 10-летия резиденции татарского волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в Казани

Татарский собрат Деда Мороза, чье имя переводится как "Зимний дедушка". Вместе со спутницей, юной красавицей Кар Кызы (Снежной девушкой), дарит подарки и создает праздничное настроение.

Под Казанью, на берегу реки Ия, в волшебном парке "Лес чудес" расположена резиденция татарского Деда Мороза. Гости рассказывают о заветных желаниях дубам-шептунам, катаются с ледяных горок, знакомятся с Шурале (Лешим), Шайтаном (Чертом) и Убырлы Карчык (Бабой-ягой).

Трехдневное путешествие в Казань с посещением резиденции Кыш Бабая стоит от 84 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Алеан".

Как добраться:

В Казань можно прилететь на самолете или приехать на поезде. Далее нужно попасть в село Новый Кырлай примерно в 90 километрах от города. Это можно сделать на машине или автобусе от гостиницы "Татарстан".

Тол Бабай, Удмуртия

Усадьба удмуртского зимнего волшебника расположена на окраине села Шаркан, примерно в 90 километрах от Ижевска. По соседству с жилищем главного героя — дома Бабы-яги и Лешего. Помощница волшебника — Лымыныл, то есть Снежная девочка. Из развлечений — мастерская удмуртских ремесел, тюбинговая трасса, конный двор. А еще там проходят театрализованные представления и можно попробовать местную выпечку.

Как добраться:

В Ижевск можно попасть на самолете или поезде. Далее — либо на автомобиле, либо на автобусе № 510 через Воткинск.

Ямал Ири, Ямало-Ненецкий автономный округ

"Хозяин Ямала" — так переводится имя местного Деда Мороза. Он считается хранителем вековых традиций коренных народов Севера. Одет в традиционную малицу из оленьих шкур и передвигается на нартах, запряженных оленями, или на снегоходе.

Резиденция построена на территории природно-этнографического комплекса "Горнокнязевск". Ямал Ири принимает гостей в чуме. Их катают на собачьих упряжках, учат готовить шаньги и мастерить поделки из кости. Говорят, если прикоснуться к посоху волшебника и загадать желание, оно непременно сбудется.

Как добраться:

Из Салехарда в поселок Горнокнязевск, расположенный в 16 километрах, ходит автобус № 11.

Хель Мучи, Чувашия

Это единственный в России Дед Мороз — виртуозный музыкант. Он играет на национальных инструментах: най, купас, шахлич, а также на волшебном посохе и даже на птичьем перышке.

Волшебник носит кафтан, пояс-кушак, отороченную мехом шапку с национальным орнаментом.

Встретиться с ним можно в чувашском этнокомплексе "Ясна" в деревне Кшауши примерно в 30 километрах от города. Принимать гостей помогает внучка Юр Пике и Тетушка Камака (Печка), которая готовит блюда местной кухни.

Как добраться:

Из города Чебоксары до резиденции можно доехать на автобусе № 136.

Йушто Кугыза, Марий Эл

Имя главного марийского зимнего волшебника переводится как "Холодный дедушка". Резиденция расположена в селе Кукнур, там деревянные избы, густой лес и Сказочная тропа.

Йушто Кугыза — главный хранитель марийских легенд и сказок. В тереме гости увидят традиционную марийскую утварь и смогут посетить мастер-классы. Также в программе — прогулка по Сказочной тропе, катание с горок и чаепитие.

Как добраться:

В село Кукнур из Йошкар-Олы напрямую не доехать, отправляйтесь до поселка Сернур на автобусе № 518п, а там на местном — до резиденции.

Сагаан Убген, Бурятия

Бурятский Дед Мороз — Сагаан Убген (Белый старец). Издавна его почитали как бога плодородия, счастья и благополучия. Традиционный наряд — шуба и шапка с богатой меховой отделкой, которые украшены национальным орнаментом. Отличительные атрибуты: четки и посох с головой дракона.

Его резиденция — юрта, посреди которой стоит трон. Дом расположен в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ.

Как добраться: на автобусе № 37 до остановки "Дом отдыха "Учитель".

Уэс Дадэ, Кабардино-Балкария

Дед Мороз в Кабардино-Балкарии — Уэс Дадэ — имеет внушительный и благородный облик. Он носит не шубу, а традиционную белоснежную папаху и черкеску, иногда поверх нее накинута бурка. Передвигается пешком или на коне. Вместо посоха — кинжал. Его верный спутник — орел, который помогает доставлять подарки и почту.

Как добраться:

Считается, что Уэс Дадэ живет среди горных вершин и за неделю до Нового года спускается, чтобы поздравить людей с праздником.

Где еще увидеть Дедов Морозов

Чысхаан — якутский повелитель холода, хозяин стужи, его еще называют Эхээ Дьыл. Его резиденция находится недалеко от поселка Томтор в Оймяконском улусе.

В Свердловской области, в "Парке сказов" в поселке Арамиль, живет Урал Мороз — брат Деда Мороза из Великого Устюга.

Якшамо Атя — мордовский зимний волшебник. Его резиденция расположена в селе Кивать Кузоватовского района Ульяновской области.