В Британии считают бюджет недостаточным для модернизации армии, пишут СМИ

Один из военных источников заявил, что представленный в этом году стратегический оборонный обзор, который поставил перед военными масштабные задачи по модернизации ВС, "нацелен на звезды, но топлива у нас хватит только на Луну". По оценке источника, заявленное увеличение финансирования размывается колебанием курса валют, инфляцией, ростом издержек, проблемами с поставками и непредвиденными расходами.