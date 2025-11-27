Рейтинг@Mail.ru
27.11.2025
14:10 27.11.2025
В Британии считают бюджет недостаточным для модернизации армии, пишут СМИ
В Британии считают бюджет недостаточным для модернизации армии, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
В Британии считают бюджет недостаточным для модернизации армии, пишут СМИ
Командование британских вооруженных сил считает, что текущего военного бюджета, даже при его повышении до 2,5% ВВП к 2027 году, не хватит на выполнение задач... РИА Новости, 27.11.2025
в мире
великобритания
лондон
кир стармер
великобритания
лондон
Новости
В Британии считают бюджет недостаточным для модернизации армии, пишут СМИ

ЛОНДОН, 27 ноя - РИА Новости. Командование британских вооруженных сил считает, что текущего военного бюджета, даже при его повышении до 2,5% ВВП к 2027 году, не хватит на выполнение задач модернизации, поставленных правительством, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
"Источники в армии, ВМС и ВВС сообщили, что среди командования растет обеспокоенность по поводу разрыва между обещаниями правительства премьера Кира Стармера по восстановлению вооруженных сил и реальным размером оборонного бюджета", - передает телеканал.
Один из военных источников заявил, что представленный в этом году стратегический оборонный обзор, который поставил перед военными масштабные задачи по модернизации ВС, "нацелен на звезды, но топлива у нас хватит только на Луну". По оценке источника, заявленное увеличение финансирования размывается колебанием курса валют, инфляцией, ростом издержек, проблемами с поставками и непредвиденными расходами.
По словам источников, выхода из ситуации только два: либо искать миллиарды фунтов дополнительного финансирования, либо ограничить амбиции по модернизации вооруженных сил.
В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов). Премьер Великобритании заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне".
