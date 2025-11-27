https://ria.ru/20251127/britanija-2058034245.html
В Британии считают бюджет недостаточным для модернизации армии, пишут СМИ
В Британии считают бюджет недостаточным для модернизации армии, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
В Британии считают бюджет недостаточным для модернизации армии, пишут СМИ
Командование британских вооруженных сил считает, что текущего военного бюджета, даже при его повышении до 2,5% ВВП к 2027 году, не хватит на выполнение задач... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:10:00+03:00
2025-11-27T14:10:00+03:00
2025-11-27T14:10:00+03:00
в мире
великобритания
лондон
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056543851_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_95f6a7ba848da4c7b098725d0511fbb0.jpg
https://ria.ru/20251126/kelin-2057827009.html
https://ria.ru/20251125/svr-2057352955.html
великобритания
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056543851_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_ab1cbc15931120334482419fcd32ab3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лондон, кир стармер
В мире, Великобритания, Лондон, Кир Стармер
В Британии считают бюджет недостаточным для модернизации армии, пишут СМИ
Sky News: в ВС Британии считают бюджет недостаточным для модернизации армии
ЛОНДОН, 27 ноя - РИА Новости.
Командование британских вооруженных сил считает, что текущего военного бюджета, даже при его повышении до 2,5% ВВП к 2027 году, не хватит на выполнение задач модернизации, поставленных правительством, сообщает телеканал
Sky News со ссылкой на источники.
"Источники в армии, ВМС и ВВС сообщили, что среди командования растет обеспокоенность по поводу разрыва между обещаниями правительства премьера Кира Стармера
по восстановлению вооруженных сил и реальным размером оборонного бюджета", - передает телеканал.
Один из военных источников заявил, что представленный в этом году стратегический оборонный обзор, который поставил перед военными масштабные задачи по модернизации ВС, "нацелен на звезды, но топлива у нас хватит только на Луну". По оценке источника, заявленное увеличение финансирования размывается колебанием курса валют, инфляцией, ростом издержек, проблемами с поставками и непредвиденными расходами.
По словам источников, выхода из ситуации только два: либо искать миллиарды фунтов дополнительного финансирования, либо ограничить амбиции по модернизации вооруженных сил.
В начале июня правительство Великобритании
опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон
планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов). Премьер Великобритании заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне".