"Болонья" — "Зальцбург": смотреть онлайн матч Лиги Европы 27 ноября
"Болонья" — "Зальцбург": смотреть онлайн матч Лиги Европы 27 ноября - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Болонья" — "Зальцбург": смотреть онлайн матч Лиги Европы 27 ноября
"Болонья" и "Зальцбург" встретятся в матче пятого тура Лиги Европы УЕФА. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
футбол
лига европы уефа
анонсы и трансляции матчей
болонья
зальцбург
