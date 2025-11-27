https://ria.ru/20251127/boliviya-2057879474.html
Ядерный центр "Росатома" поможет Боливии бороться с денге
Ядерный центр "Росатома" поможет Боливии бороться с денге - РИА Новости, 27.11.2025
Ядерный центр "Росатома" поможет Боливии бороться с денге
Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии поможет стране бороться с денге, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности замминистра по... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T03:45:00+03:00
2025-11-27T03:45:00+03:00
2025-11-27T03:45:00+03:00
в мире
боливия
южная америка
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998465684_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_23e4923818806b878e473cf6840d01d6.jpg
https://ria.ru/20251120/rospotrebnadzor-2056175330.html
https://ria.ru/20251118/rosatom-2055740254.html
боливия
южная америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998465684_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_a26a98d1eeb1d0043a8a6a104368c771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, боливия, южная америка, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Боливия, Южная Америка, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Ядерный центр "Росатома" поможет Боливии бороться с денге
Центр ядерных исследований "Росатома" в Боливии позволит бороться с денге
ЛА-ПАС, 27 ноя - РИА Новости. Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии поможет стране бороться с денге, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Фредди Густаво Веласкес Роблес.
Для Боливии
и Южной Америки
в целом борьба с денге представляет первостепенное значение. Эта лихорадка - тяжелое вирусное заболевание, разносчиками которого являются дневные полосатые комары Aedes Aegypti. Болезнь характеризуется высокой температурой, мышечными и головным болями, а в тяжелой форме - внутренними кровоизлияниями, которые в самых тяжелых случаях приводят к полиорганной недостаточности и смерти пациента. У переболевших лихорадкой денге образуется иммунитет к тому ее подтипу, которым переболел пациент, однако от остальных трех ее подтипов он не застрахован. Чаще всего в тяжелой форме проходит вторичное, а не первичное заражение.
"Исследовательский центр очень важен, потому что он позволит нам развивать науку в тех сферах, где ранее это было невозможно. В этом центре изучают возможность облучения и стерилизации москитов, которых затем выпускают на волю в определенные районы. Такие насекомые лишены возможности размножаться", - пояснил и.о. замминистра.
В результате происходит снижение популяции потенциально опасных насекомых.