03:45 27.11.2025
Ядерный центр "Росатома" поможет Боливии бороться с денге
Ядерный центр "Росатома" поможет Боливии бороться с денге
В мире, Боливия, Южная Америка, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Ядерный центр "Росатома" поможет Боливии бороться с денге

Центр ядерных исследований "Росатома" в Боливии позволит бороться с денге

© AP Photo / Franck FifeВид на город Ла-Пас, Боливия
© AP Photo / Franck Fife
Вид на город Ла-Пас, Боливия. Архивное фото
ЛА-ПАС, 27 ноя - РИА Новости. Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии поможет стране бороться с денге, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Фредди Густаво Веласкес Роблес.
Для Боливии и Южной Америки в целом борьба с денге представляет первостепенное значение. Эта лихорадка - тяжелое вирусное заболевание, разносчиками которого являются дневные полосатые комары Aedes Aegypti. Болезнь характеризуется высокой температурой, мышечными и головным болями, а в тяжелой форме - внутренними кровоизлияниями, которые в самых тяжелых случаях приводят к полиорганной недостаточности и смерти пациента. У переболевших лихорадкой денге образуется иммунитет к тому ее подтипу, которым переболел пациент, однако от остальных трех ее подтипов он не застрахован. Чаще всего в тяжелой форме проходит вторичное, а не первичное заражение.
Тест-системы - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге
20 ноября, 03:40
"Исследовательский центр очень важен, потому что он позволит нам развивать науку в тех сферах, где ранее это было невозможно. В этом центре изучают возможность облучения и стерилизации москитов, которых затем выпускают на волю в определенные районы. Такие насекомые лишены возможности размножаться", - пояснил и.о. замминистра.
В результате происходит снижение популяции потенциально опасных насекомых.
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
"Росатом" будет укреплять силу и мощь России, заявил Лихачев
18 ноября, 15:04
 
