В Боливии надеются на завершение проекта российского ядерного центра

ЛА-ПАС, 27 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Боливии Фредди Густаво Веласкес Роблес надеется, что новые власти страны доведут до конца проект строительства центра ядерных исследований и технологий "Росатома", сообщил РИА Новости сам чиновник.

"Проект центра является уникальным в мире, он расположен на высоте более четырех тысяч метров, и он находится в завершающей стадии", - отметил и.о. замминистра.

"У нас есть некоторые проблемы с платежами, но мы надеемся, что правительство сможет преодолеть эту ситуацию и проект при нем будет завершен", - добавил Веласкес Роблес.