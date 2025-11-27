https://ria.ru/20251127/bolivija-2057892146.html
В Боливии надеются на завершение проекта российского ядерного центра
У Боливии есть проблемы с платежами по проекту российского ядерного центра
ЛА-ПАС, 27 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Боливии Фредди Густаво Веласкес Роблес надеется, что новые власти страны доведут до конца проект строительства центра ядерных исследований и технологий "Росатома", сообщил РИА Новости сам чиновник.
"Проект центра является уникальным в мире, он расположен на высоте более четырех тысяч метров, и он находится в завершающей стадии", - отметил и.о. замминистра.
"У нас есть некоторые проблемы с платежами, но мы надеемся, что правительство сможет преодолеть эту ситуацию и проект при нем будет завершен", - добавил Веласкес Роблес.
Боливийцы 19 октября выбрали нового президента страны. Им стал Родриго Пас. Он вступил в должность 8 ноября.