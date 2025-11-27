Рейтинг@Mail.ru
В Боливии надеются на завершение проекта российского ядерного центра
05:56 27.11.2025
В Боливии надеются на завершение проекта российского ядерного центра
в мире
боливия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
боливия
россия
в мире, боливия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
В мире, Боливия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
ЛА-ПАС, 27 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Боливии Фредди Густаво Веласкес Роблес надеется, что новые власти страны доведут до конца проект строительства центра ядерных исследований и технологий "Росатома", сообщил РИА Новости сам чиновник.
"Проект центра является уникальным в мире, он расположен на высоте более четырех тысяч метров, и он находится в завершающей стадии", - отметил и.о. замминистра.
"У нас есть некоторые проблемы с платежами, но мы надеемся, что правительство сможет преодолеть эту ситуацию и проект при нем будет завершен", - добавил Веласкес Роблес.
Боливийцы 19 октября выбрали нового президента страны. Им стал Родриго Пас. Он вступил в должность 8 ноября.
Ядерный центр "Росатома" поможет Боливии бороться с денге
