https://ria.ru/20251127/bloger-2058077058.html
Блогер Даня Милохин работает доставщиком еды в Дубае
Блогер Даня Милохин работает доставщиком еды в Дубае - РИА Новости, 27.11.2025
Блогер Даня Милохин работает доставщиком еды в Дубае
Уехавший из России блогер Даня Милохин рассказал, что работает доставщиком еды в Дубае. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T16:10:00+03:00
2025-11-27T16:10:00+03:00
2025-11-27T16:10:00+03:00
дубай
россия
москва
даня милохин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973128680_0:56:2916:1696_1920x0_80_0_0_b4ebeff6a3cd64c366f2f0af376f8bf2.jpg
https://ria.ru/20251124/sud-2057132775.html
дубай
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973128680_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_df02b68aef14d3f1f095eff8fd9153e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, россия, москва, даня милохин, общество
Дубай, Россия, Москва, Даня Милохин, Общество
Блогер Даня Милохин работает доставщиком еды в Дубае
Уехавший из России блогер Даня Милохин работает доставщиком еды в Дубае