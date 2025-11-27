Рейтинг@Mail.ru
Блогер Даня Милохин работает доставщиком еды в Дубае
16:10 27.11.2025
Блогер Даня Милохин работает доставщиком еды в Дубае
Уехавший из России блогер Даня Милохин рассказал, что работает доставщиком еды в Дубае. РИА Новости, 27.11.2025
общество
Блогер Даня Милохин работает доставщиком еды в Дубае

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Уехавший из России блогер Даня Милохин рассказал, что работает доставщиком еды в Дубае.
"Я работаю здесь (в Дубае - ред.) в доставке. Доставляю еду. Так что, ребята, если вы здесь живете, могу посоветовать вам несколько ресторанов приятных", - рассказал Милохин во время прямого эфира в социальной сети Twitch, отвечая на вопрос одного из подписчиков о его работе в Дубае.
Милохин также рассказал, что пока не собирается возвращаться в Москву.
Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Блогера Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков
24 ноября, 13:40
 
ДубайРоссияМоскваДаня МилохинОбщество
 
 
