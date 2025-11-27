Рейтинг@Mail.ru
Более 700 жителей Псковской области получили поддержку центра "Мой бизнес"
19:17 27.11.2025
Более 700 жителей Псковской области получили поддержку центра "Мой бизнес"
Более 700 жителей Псковской области получили поддержку центра "Мой бизнес"
Более 700 жителей Псковской области получили поддержку центра "Мой бизнес"

© iStock.com / Jay YunoМолодой бизнесмен во время работы
Молодой бизнесмен во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Свыше 700 предпринимателей и граждан, планирующих начать свое дело, получили поддержку в центре "Мой бизнес" Псковской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
На базе центра регулярно проводятся мероприятия, где предприниматели могут приобрести новые знания, обменяться опытом и найти партнеров.
Особое внимание уделяется компаниям из приоритетных отраслей реального сектора. Эти предприятия создают мультипликативный эффект. Они укрепляют экономику, формируют новые рабочие места и вносят существенный вклад в импортозамещение. Специалисты анализируют ситуацию в ключевых сферах, выявляют точки роста и сопровождают перспективные проекты.
Предприниматели и самозанятые могут получить доступ к ключевым мерам государственной поддержки. В рамках господдержки доступны консультации, помощь в регистрации бизнеса, финансовые инструменты, а также содействие в выходе на закупки, экспорт и продвижении продукции.
