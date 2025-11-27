Более 700 жителей Псковской области получили поддержку центра "Мой бизнес"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Свыше 700 предпринимателей и граждан, планирующих начать свое дело, получили поддержку в центре "Мой бизнес" Псковской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

На базе центра регулярно проводятся мероприятия, где предприниматели могут приобрести новые знания, обменяться опытом и найти партнеров.

Особое внимание уделяется компаниям из приоритетных отраслей реального сектора. Эти предприятия создают мультипликативный эффект. Они укрепляют экономику, формируют новые рабочие места и вносят существенный вклад в импортозамещение. Специалисты анализируют ситуацию в ключевых сферах, выявляют точки роста и сопровождают перспективные проекты.