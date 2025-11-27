https://ria.ru/20251127/biznes-2058178101.html
Более 700 жителей Псковской области получили поддержку центра "Мой бизнес"
Более 700 жителей Псковской области получили поддержку центра "Мой бизнес"
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Свыше 700 предпринимателей и граждан, планирующих начать свое дело, получили поддержку в центре "Мой бизнес" Псковской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
На базе центра регулярно проводятся мероприятия, где предприниматели могут приобрести новые знания, обменяться опытом и найти партнеров.
Особое внимание уделяется компаниям из приоритетных отраслей реального сектора. Эти предприятия создают мультипликативный эффект. Они укрепляют экономику, формируют новые рабочие места и вносят существенный вклад в импортозамещение. Специалисты анализируют ситуацию в ключевых сферах, выявляют точки роста и сопровождают перспективные проекты.
Предприниматели и самозанятые могут получить доступ к ключевым мерам государственной поддержки. В рамках господдержки доступны консультации, помощь в регистрации бизнеса, финансовые инструменты, а также содействие в выходе на закупки, экспорт и продвижении продукции.