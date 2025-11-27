Рейтинг@Mail.ru
В Бишкеке пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
01:24 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/bishkek-2057868159.html
В Бишкеке пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
В Бишкеке пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 27.11.2025
В Бишкеке пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
Заседание Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в четверг в Бишкеке, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T01:24:00+03:00
2025-11-27T01:24:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_59c0107dd689d59246e81bbf83a85daa.jpg
В Бишкеке пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

В Бишкеке в четверг пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Заседание Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в четверг в Бишкеке, сообщили журналистам в пресс-службе ОДКБ.
Бишкеке 27 ноября под председательством кыргызской стороны состоится… сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности. Участники мероприятия обсудят актуальные вопросы совместной работы, включая укрепление сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции", - говорится в сообщении.
В заседании примут участие киргизский лидер Садыр Жапаров, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и белорусский президент Александр Лукашенко. Все первые лица уже находятся в Бишкеке: российский лидер прилетел сюда еще во вторник в рамках государственного визита в Киргизию, остальные президенты прибыли в среду.

Подготовка к саммиту

В тот же день, 27 ноября, перед саммитом ОДКБ в Бишкеке под председательством Киргизии состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) государств-членов организации.
По данным киргизского МИД, в повестку заседания включены обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсуждение итогов деятельности ОДКБ в межсессионный период, рассмотрение и одобрение соответствующих решений, выносимых на Сессию совета президентов.
Меры безопасности

В МВД Киргизии сообщили, что для обеспечения безопасности высоких гостей органы внутренних дел Бишкека и Чуйской области переведены на усиленный вариант несения службы. Личный состав милиции задействован для охраны общественного порядка, предупреждения правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения, а также оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.
Для снижения транспортной нагрузки школы и вузы столицы Киргизии были временно переведены на онлайн-обучение. К охране общественного порядка и безопасности привлечены более четырех тысяч сотрудников Бишкекского и Чуйского гарнизонов.
Темы для обсуждения

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе сессии будут подведены итоги совместной работы, проделанной за год, прошедший с предыдущего саммита в Астане, и будут намечены приоритетные направления развития ОДКБ.
"Заседание вначале пройдет в узком составе, и в ходе этого заседания запланирован откровенный, доверительный разговор, он будет без присутствия прессы. Повестка дня этого закрытого заседания звучит так: "Об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогах деятельности ОДКБ в межсессионный период". Планируется, что с докладом по этой теме выступит генеральный секретарь ОДКБ. А затем будут выступления главы делегаций. И пройдет обмен мнениями в доверительном откровенном ключе", - сказал Ушаков.
Как уточнил помощник президента РФ, также на мероприятии российский лидер Владимир Путин изложит приоритетные направления председательства России в ОДКБ в 2026 году. Затем состоится процедура подписания документов. Их всего подготовлено 19, в том числе итоговая декларация, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.
Отдельно лидеры государств, по словам Ушакова, утвердят кандидатуру нового генерального секретаря организации. Его имя уже известно: этот пост займет представитель Киргизии, нынешний замглавы организации Таалатбек Масадыков. Срок полномочий действующего генсека Имангали Тасмагамбетова истекает 1 января 2026 года.
"На саммите уже официально будет принято решение о том, что председательство в организации с 1 января 2026 года переходит к Российской Федерации. И, кстати, очередная сессия… запланирована уже, это согласовано между партнерами, планируем в Москве на 11 ноября 2026 года", - добавил помощник президента.
Завершит мероприятия ОДКБ официальный прием в честь глав государств организации от президента Киргизии. По традиции совместной пресс-конференции лидеров государств не запланировано, однако ожидается, что Путин выйдет к СМИ по итогам поездки в Бишкек.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
