Посольство Гвинеи-Бисау в России работает в обычном режиме
27.11.2025
2025-11-27
в мире
гвинея-бисау
россия
умаро сиссоко эмбало
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посольство Гвинеи-Бисау в России работает в обычном режиме на фоне сообщений о захвате власти в африканской стране военными, рассказали РИА Новости в дипмиссии.
"Да, мы работаем", - сообщили агентству в посольстве в ответ на соответствующий вопрос.
При этом там добавили, что не могут ничего сказать о ситуации в самой Гвинее-Бисау
.
В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало
заявил журналу Jeune Afrique
, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
Агентство Франс Пресс
передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления страной, действие конституции приостановили до нормализации обстановки. В посольстве РФ
в стране рассказали РИА Новости, что дипмиссия приведена в состояние повышенной готовности, но о россиянах, пострадавших при этих событиях, информации не было.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов было запланировано на четверг.