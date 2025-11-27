Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025

Посольство Гвинеи-Бисау в России работает в обычном режиме

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посольство Гвинеи-Бисау в России работает в обычном режиме на фоне сообщений о захвате власти в африканской стране военными, рассказали РИА Новости в дипмиссии.

"Да, мы работаем", - сообщили агентству в посольстве в ответ на соответствующий вопрос.

При этом там добавили, что не могут ничего сказать о ситуации в самой Гвинее-Бисау

В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique , что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.

Агентство Франс Пресс передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления страной, действие конституции приостановили до нормализации обстановки. В посольстве РФ в стране рассказали РИА Новости, что дипмиссия приведена в состояние повышенной готовности, но о россиянах, пострадавших при этих событиях, информации не было.