https://ria.ru/20251127/betis-utrekht-smotret-onlayn-2058182010.html
"Бетис" — "Утрехт": смотреть онлайн матч Лиги Европы 27 ноября
"Бетис" — "Утрехт": смотреть онлайн матч Лиги Европы 27 ноября - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Бетис" — "Утрехт": смотреть онлайн матч Лиги Европы 27 ноября
"Бетис" и "Утрехт" встретятся в матче пятого тура Лиги Европы УЕФА. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T22:00:00+03:00
2025-11-27T22:00:00+03:00
2025-11-27T22:00:00+03:00
футбол
бетис
утрехт
анонсы и трансляции матчей
лига европы уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014630395_0:68:2047:1219_1920x0_80_0_0_b246d9bb39331303c2f43db366384c48.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014630395_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_42a34654404a2403b4bae93f34a01b92.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бетис, утрехт, анонсы и трансляции матчей, лига европы уефа
Футбол, Бетис, Утрехт, Анонсы и трансляции матчей, Лига Европы УЕФА