Беглов: Программа "10 приоритетов Петербурга" отвечает национальным целям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Программа "Десять приоритетов Петербурга" объединяет запросы горожан и масштабные проекты развития города как мегаполиса XXI века, а также полностью отвечает национальным целям, указанным президентом России, и дополняет новые нацпроекты, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов и секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский приняли участие в конференции регионального отделения партии.

"Уходящий год стал первым годом полноценной реализации нашей с вами программы "Десять приоритетов Петербурга". Мы вместе её разработали перед губернаторскими выборами, утвердили на уровне регионального отделения партии. Программа объединяет запросы горожан и масштабные проекты развития Петербурга как мегаполиса XXI века. Десять наших приоритетов полностью отвечают национальным целям, указанным президентом России и дополняют новые нацпроекты, инициированные главой государства. Это наш план работы и обязательство перед петербуржцами. Совместная работа помогает нам выполнять эти обязательства и решать самые сложные задачи", - сказал губернатор на конференции.

Он отметил, что перед городом стоит цель еще раз удвоить бюджет и выйти на 2 триллиона к 2030 году.

Беглов напомнил, что Северная столица при поддержке президента РФ Владимира Путина реализует масштабные инфраструктурные проекты. В частности, на Большом Смоленском мосту начался монтаж разводного пролета, почти готова к запуску первая очередь скоростной трамвайной линии "Слвянка", дан старт реализации новых этапов Широтной магистрали скоростного движения, на 60% готова Южная широтная магистраль.

Он отметил, что наращиваются темпы строительства метро. На Красносельско-Калининской линии готовится к старту шестой по счёту проходческий щит. Столько действующих проходческих комплексов в Северной столице не было задействовано со времен СССР.

По словам Беглова, в 2025 году Петербург активно включился в выполнение новых президентских нацпроектов. По итогам первого полугодия город занял первое место по индексу качества управления национальными проектами.

"Мы одними из первых в России утвердили новые меры поддержки семей с детьми в рамках нацпроекта "Семья". Это важный результат нашей совместной работы по разработке и принятию новых законов, расширению Социального кодекса Санкт-Петербурга. В год 80-летия Великой Победы по инициативе ветеранов и при поддержке президента мы восстановили справедливость в отношении блокадников. Отменили ограничение, по которому знак "Житель блокадного Ленинграда" вручался за четыре и более месяца в осажденном городе. Благодарю вас за оперативное принятие очень важного для всех нас закона", – сказал губернатор.

Он также рассказал, что в Петербурге ускоренными темпами реализуется проект "Серебряный возраст". Началось создание городских "серебряных" центров, расширяются программы активного долголетия, делается доступной специальная медицинская помощь.