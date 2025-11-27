Рейтинг@Mail.ru
27.11.2025

Беглов: Программа "10 приоритетов Петербурга" отвечает национальным целям
18:15 27.11.2025
Беглов: Программа "10 приоритетов Петербурга" отвечает национальным целям
Беглов: Программа "10 приоритетов Петербурга" отвечает национальным целям
Программа "Десять приоритетов Петербурга" объединяет запросы горожан и масштабные проекты развития города как мегаполиса XXI века, а также полностью отвечает... РИА Новости, 27.11.2025
санкт-петербург, россия, ссср, александр беглов, владимир путин, единая россия
Санкт-Петербург, Россия, СССР, Александр Беглов, Владимир Путин, Единая Россия
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Программа "Десять приоритетов Петербурга" объединяет запросы горожан и масштабные проекты развития города как мегаполиса XXI века, а также полностью отвечает национальным целям, указанным президентом России, и дополняет новые нацпроекты, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов и секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский приняли участие в конференции регионального отделения партии.
Дворцовый мост в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Экономические связи Петербурга и Кубы устойчиво развиваются, заявил Беглов
24 ноября, 23:02
"Уходящий год стал первым годом полноценной реализации нашей с вами программы "Десять приоритетов Петербурга". Мы вместе её разработали перед губернаторскими выборами, утвердили на уровне регионального отделения партии. Программа объединяет запросы горожан и масштабные проекты развития Петербурга как мегаполиса XXI века. Десять наших приоритетов полностью отвечают национальным целям, указанным президентом России и дополняют новые нацпроекты, инициированные главой государства. Это наш план работы и обязательство перед петербуржцами. Совместная работа помогает нам выполнять эти обязательства и решать самые сложные задачи", - сказал губернатор на конференции.
Он отметил, что перед городом стоит цель еще раз удвоить бюджет и выйти на 2 триллиона к 2030 году.
Беглов напомнил, что Северная столица при поддержке президента РФ Владимира Путина реализует масштабные инфраструктурные проекты. В частности, на Большом Смоленском мосту начался монтаж разводного пролета, почти готова к запуску первая очередь скоростной трамвайной линии "Слвянка", дан старт реализации новых этапов Широтной магистрали скоростного движения, на 60% готова Южная широтная магистраль.
Он отметил, что наращиваются темпы строительства метро. На Красносельско-Калининской линии готовится к старту шестой по счёту проходческий щит. Столько действующих проходческих комплексов в Северной столице не было задействовано со времен СССР.
По словам Беглова, в 2025 году Петербург активно включился в выполнение новых президентских нацпроектов. По итогам первого полугодия город занял первое место по индексу качества управления национальными проектами.
"Мы одними из первых в России утвердили новые меры поддержки семей с детьми в рамках нацпроекта "Семья". Это важный результат нашей совместной работы по разработке и принятию новых законов, расширению Социального кодекса Санкт-Петербурга. В год 80-летия Великой Победы по инициативе ветеранов и при поддержке президента мы восстановили справедливость в отношении блокадников. Отменили ограничение, по которому знак "Житель блокадного Ленинграда" вручался за четыре и более месяца в осажденном городе. Благодарю вас за оперативное принятие очень важного для всех нас закона", – сказал губернатор.
Он также рассказал, что в Петербурге ускоренными темпами реализуется проект "Серебряный возраст". Началось создание городских "серебряных" центров, расширяются программы активного долголетия, делается доступной специальная медицинская помощь.
"В Петербурге создана одна из лучших в стране систем поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В Год защитника Отечества мы вывели её на новый уровень. Мы с вами приложим все усилия, чтобы выполнить поручение президента и обеспечить наилучшие условия для возвращения наших героев к мирной жизни", – отметил Беглов.
Молодая женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Беглов: Петербург за 3 года направит 103 млрд руб на поддержку семей
29 октября, 14:38
 
Санкт-Петербург, Россия, СССР, Александр Беглов, Владимир Путин, Единая Россия
 
 
