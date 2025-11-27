https://ria.ru/20251127/banki-2058053009.html
ЦБ прокомментировал ситуацию в банковском секторе в России
ЦБ прокомментировал ситуацию в банковском секторе в России
ЦБ прокомментировал ситуацию в банковском секторе в России
Банковский сектор сохраняет устойчивость, ситуация с ликвидностью в банках улучшилась, сообщается в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за... РИА Новости, 27.11.2025
россия
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Банковский сектор сохраняет устойчивость, ситуация с ликвидностью в банках улучшилась, сообщается в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за второй-третий кварталы 2025 года.
«
"Банковский сектор сохраняет устойчивость. Показатели рентабельности активов и достаточности капитала банков в отчетный период оставались вблизи средних исторических значений... Ситуация с нормативной ликвидностью в банках улучшилась. Восстановление требований по соблюдению норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) с 1 июля 2025 года не привело к сужению спреда между депозитными ставками и ключевой ставкой Банка России в июне", - говорится в документе.
Более того, уровень соблюдения НКЛ системно значимыми банками собственными силами (без учета безотзывной кредитной линии (БКЛ) и кредитов от Банка России) вырос с 86 до 93%. Величина БКЛ в составе НКЛ снизилась с 2,8 триллиона до 2,3 триллиона рублей, объем привлеченных кредитов Банка России снизился с 2 триллионов до 1,2 триллиона рублей.
"Достаточность капитала банков по итогам отчетного периода существенно не изменилась: 12,9% на 1 октября 2025 года. Давление на достаточность в значительной мере обусловлено выплатой банками дивидендов: суммарный объем дивидендных выплат составил 1,4 триллиона рублей, или -0,9 п.п. Н1.0", - также говорится в документе. Величина макропруденциального буфера составляет 0,8 п.п. к Н1.0 по состоянию на 1 октября 2025 года, или 1,2 триллиона рублей.