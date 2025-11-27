Рейтинг@Mail.ru
ЦБ прокомментировал ситуацию в банковском секторе в России - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/banki-2058053009.html
ЦБ прокомментировал ситуацию в банковском секторе в России
ЦБ прокомментировал ситуацию в банковском секторе в России - РИА Новости, 27.11.2025
ЦБ прокомментировал ситуацию в банковском секторе в России
Банковский сектор сохраняет устойчивость, ситуация с ликвидностью в банках улучшилась, сообщается в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:07:00+03:00
2025-11-27T15:07:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
банки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg
https://ria.ru/20250725/stavka--2031480687.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c67ca43c9b8b836a30b20d2db54bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), банки
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Банки
ЦБ прокомментировал ситуацию в банковском секторе в России

ЦБ заявил об устойчивости банковского сектора в России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Банковский сектор сохраняет устойчивость, ситуация с ликвидностью в банках улучшилась, сообщается в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за второй-третий кварталы 2025 года.
«

"Банковский сектор сохраняет устойчивость. Показатели рентабельности активов и достаточности капитала банков в отчетный период оставались вблизи средних исторических значений... Ситуация с нормативной ликвидностью в банках улучшилась. Восстановление требований по соблюдению норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) с 1 июля 2025 года не привело к сужению спреда между депозитными ставками и ключевой ставкой Банка России в июне", - говорится в документе.

Более того, уровень соблюдения НКЛ системно значимыми банками собственными силами (без учета безотзывной кредитной линии (БКЛ) и кредитов от Банка России) вырос с 86 до 93%. Величина БКЛ в составе НКЛ снизилась с 2,8 триллиона до 2,3 триллиона рублей, объем привлеченных кредитов Банка России снизился с 2 триллионов до 1,2 триллиона рублей.
"Достаточность капитала банков по итогам отчетного периода существенно не изменилась: 12,9% на 1 октября 2025 года. Давление на достаточность в значительной мере обусловлено выплатой банками дивидендов: суммарный объем дивидендных выплат составил 1,4 триллиона рублей, или -0,9 п.п. Н1.0", - также говорится в документе. Величина макропруденциального буфера составляет 0,8 п.п. к Н1.0 по состоянию на 1 октября 2025 года, или 1,2 триллиона рублей.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
ЦБ резко снизил ключевую ставку. Что будет с инфляцией, кредитами и рублем
25 июля, 18:24
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Банки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала