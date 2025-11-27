ЦБ прокомментировал ситуацию в банковском секторе в России

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Банковский сектор сохраняет устойчивость, ситуация с ликвидностью в банках улучшилась, сообщается в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за второй-третий кварталы 2025 года.

« "Банковский сектор сохраняет устойчивость. Показатели рентабельности активов и достаточности капитала банков в отчетный период оставались вблизи средних исторических значений... Ситуация с нормативной ликвидностью в банках улучшилась. Восстановление требований по соблюдению норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) с 1 июля 2025 года не привело к сужению спреда между депозитными ставками и ключевой ставкой Банка России в июне", - говорится в документе.

Более того, уровень соблюдения НКЛ системно значимыми банками собственными силами (без учета безотзывной кредитной линии (БКЛ) и кредитов от Банка России) вырос с 86 до 93%. Величина БКЛ в составе НКЛ снизилась с 2,8 триллиона до 2,3 триллиона рублей, объем привлеченных кредитов Банка России снизился с 2 триллионов до 1,2 триллиона рублей.