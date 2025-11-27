Бабушкина: В облбюджете на 2025 год увеличены расходы на Дорожный фонд

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Доходная и расходная части бюджета Свердловской области на 2025 год увеличиваются на семь миллиардов рублей, в том числе, за счет усиления Дорожного фонда, сообщила председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина по итогам внеочередного заседания регионального парламента, сообщает пресс-служба Заксобрания.

На заседании депутаты, в частности, рассмотрели изменения в закон об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

"Мы рассмотрели внесение изменений в закон об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Доходная и расходная части увеличиваются на семь миллиардов рублей. Доходы составят 491 миллиард, расходы – 536 миллиардов, это примерно одна цифра с уровнем расходов областного бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, который мы будем принимать 9 декабря. В расходной части областного бюджета на 2025 год усилен ряд позиций. До сорока миллиардов рублей увеличивается объем Дорожного фонда, вносятся изменения технического характера в ряд расходных статей по другим направлениям", – отметила Бабушкина.

В частности, вырастут расходы на транспортное обслуживание населения, на реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги и на обеспечение фото-видеофиксации на дорогах. Кроме того, предусматривается увеличение расходов на единовременные денежные выплаты участникам специальной военной операции и их семьям, а также лицам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, по отражению вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях российских регионов, прилегающих к районам проведения СВО.

Кроме того, на заседании принят закон, который дает ветеранам боевых действий приоритетное право на заготовку древесины для собственных нужд.