Бабушкина: В облбюджете на 2025 год увеличены расходы на Дорожный фонд

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Доходная и расходная части бюджета Свердловской области на 2025 год увеличиваются на семь миллиардов рублей, в том числе, за счет усиления Дорожного фонда, сообщила председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина по итогам внеочередного заседания регионального парламента, сообщает пресс-служба Заксобрания.
На заседании депутаты, в частности, рассмотрели изменения в закон об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
"Мы рассмотрели внесение изменений в закон об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Доходная и расходная части увеличиваются на семь миллиардов рублей. Доходы составят 491 миллиард, расходы – 536 миллиардов, это примерно одна цифра с уровнем расходов областного бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, который мы будем принимать 9 декабря. В расходной части областного бюджета на 2025 год усилен ряд позиций. До сорока миллиардов рублей увеличивается объем Дорожного фонда, вносятся изменения технического характера в ряд расходных статей по другим направлениям", – отметила Бабушкина.
В частности, вырастут расходы на транспортное обслуживание населения, на реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги и на обеспечение фото-видеофиксации на дорогах. Кроме того, предусматривается увеличение расходов на единовременные денежные выплаты участникам специальной военной операции и их семьям, а также лицам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, по отражению вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях российских регионов, прилегающих к районам проведения СВО.
Кроме того, на заседании принят закон, который дает ветеранам боевых действий приоритетное право на заготовку древесины для собственных нужд.
"Это создание условий для того, чтобы участники специальной военной операции, ветераны боевых действий и их родственники могли в первоочередном порядке получать возможность заготовки древесины для собственных нужд, в том числе, для строительства домов. Конечно, это войдет в наш комплекс мер поддержки для всех, кто участвует в СВО, ветеранов боевых действий. Подчеркну, мы практически на каждом заседании Законодательного Собрания, даже на внеочередном, принимаем законы о мерах поддержки для этих категорий граждан", – пояснила Бабушкина.
