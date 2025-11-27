Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки: производственная аспирантура может стать обязательной - РИА Новости, 27.11.2025
15:13 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/aspirantura-2058054657.html
Минобрнауки: производственная аспирантура может стать обязательной
Минобрнауки: производственная аспирантура может стать обязательной - РИА Новости, 27.11.2025
Минобрнауки: производственная аспирантура может стать обязательной
Производственная аспирантура может стать обязательным треком в новой модели высшего образования, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:13:00+03:00
2025-11-27T15:13:00+03:00
россия
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
россия, общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Минобрнауки: производственная аспирантура может стать обязательной

Производственная аспирантура может стать обязательным шагом в новой модели ВУЗов

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsМолодые ученые в лаборатории
Молодые ученые в лаборатории
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Молодые ученые в лаборатории. Архивное фото
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Производственная аспирантура может стать обязательным треком в новой модели высшего образования, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.
"Мы планируем, что в новой модели высшего образования производственная аспирантура станет одним из обязательных треков", - сказал замминистра на V Конгрессе молодых ученых.
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования
9 июля, 10:07
Он добавил, что первый трек - это подготовка преподавателей для высшей школы, второй трек - исследовательский.
Производственная аспирантура - это форма партнерства и кооперации университета с конкретной компанией, направленная на повышение эффективности исследовательской деятельности, с одной стороны, и на решение конкретных задач предприятия с другой.
В 2025 году вузы начали партнерство с различными предприятиями в пилотном режиме.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Здание Министерства просвещения РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Минпросвещения не будет менять школьную программу из-за новой системы вузов
21 ноября, 11:48
 
РоссияОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
