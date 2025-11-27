Минобрнауки: производственная аспирантура может стать обязательной

СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Производственная аспирантура может стать обязательным треком в новой модели высшего образования, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

"Мы планируем, что в новой модели высшего образования производственная аспирантура станет одним из обязательных треков", - сказал замминистра на V Конгрессе молодых ученых.

Он добавил, что первый трек - это подготовка преподавателей для высшей школы, второй трек - исследовательский.

Производственная аспирантура - это форма партнерства и кооперации университета с конкретной компанией, направленная на повышение эффективности исследовательской деятельности, с одной стороны, и на решение конкретных задач предприятия с другой.

В 2025 году вузы начали партнерство с различными предприятиями в пилотном режиме.