Минобрнауки: производственная аспирантура может стать обязательной

Производственная аспирантура может стать обязательным треком в новой модели высшего образования, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Производственная аспирантура может стать обязательным треком в новой модели высшего образования, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.
"Мы планируем, что в новой модели высшего образования производственная аспирантура станет одним из обязательных треков", - сказал замминистра на V Конгрессе молодых ученых.
Он добавил, что первый трек - это подготовка преподавателей для высшей школы, второй трек - исследовательский.
Производственная аспирантура - это форма партнерства и кооперации университета с конкретной компанией, направленная на повышение эффективности исследовательской деятельности, с одной стороны, и на решение конкретных задач предприятия с другой.
В 2025 году вузы начали партнерство с различными предприятиями в пилотном режиме.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.