https://ria.ru/20251127/ankoridzh-2058115772.html
Путин: после саммита в США стороны понимали, что делать для урегулирования
Путин: после саммита в США стороны понимали, что делать для урегулирования - РИА Новости, 27.11.2025
Путин: после саммита в США стороны понимали, что делать для урегулирования
После саммита в Анкоридже у сторон было понимание, что нужно делать для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:21:00+03:00
2025-11-27T17:21:00+03:00
2025-11-27T17:22:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035900063_531:754:2062:1615_1920x0_80_0_0_cf57ae491f65ce6f4540439a7b2082ce.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058113513.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035900063_0:73:2560:1993_1920x0_80_0_0_2c15b19a2502189b7b3738a2082d164e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин: после саммита в США стороны понимали, что делать для урегулирования
Путин: после саммита в Анкоридже стороны понимали, что делать для урегулирования