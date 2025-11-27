Рейтинг@Mail.ru
17:21 27.11.2025 (обновлено: 17:22 27.11.2025)
Путин: после саммита в США стороны понимали, что делать для урегулирования
Путин: после саммита в США стороны понимали, что делать для урегулирования
После саммита в Анкоридже у сторон было понимание, что нужно делать для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин: после саммита в США стороны понимали, что делать для урегулирования

Путин: после саммита в Анкоридже стороны понимали, что делать для урегулирования

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. После саммита в Анкоридже у сторон было понимание, что нужно делать для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
"В целом, я хочу подчеркнуть, в целом, у меня сложилось во всяком случае мнение - у нас было понимание, где мы находимся и что надо было бы сделать, чтобы прекратить эти боевые действия", - сказал Путин журналистам.
Путин рассказал, когда перестал ездить на саммиты G8
Путин рассказал, когда перестал ездить на саммиты G8
Вчера, 17:18
 
