В аэропортах Владикавказа и Магаса сняли ограничения на полеты
В аэропортах Владикавказа и Магаса сняли ограничения на полеты
В аэропортах Владикавказа и Магаса сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа и Магаса, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:50:00+03:00
2025-11-27T14:50:00+03:00
2025-11-27T14:50:00+03:00
владикавказ
магас
беслан
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
владикавказ
магас
беслан
В аэропортах Владикавказа и Магаса сняли ограничения на полеты
