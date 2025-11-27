https://ria.ru/20251127/aeroport-2057882456.html
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.11.2025
самара
