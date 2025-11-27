"Аэрофлот" выполнит благотворительный рождественский рейс

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс SU1076 в канун Рождества, 6 января 2026 года, полет состоится по маршруту Москва – Новосибирск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Приглашенные звездные гости рейса – музыканты оркестра "Академия русской музыки" и художественный руководитель, главный дирижер Иван Никифорчин.

На высоте 10 тысяч метров прозвучат мировые шедевры классической музыки, в том числе самые узнаваемые и волшебные фрагменты из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского. Полученные средства перевозчик направит на благотворительные цели.

Компания проводит благотворительные рейсы с 2024 года. Вырученные от перевозки средства передавались авиакомпанией на поддержку детей-сирот, в том числе из новых регионов РФ, медицинское обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны и в организации по защите редких видов животных.