"Аэрофлот" выполнит благотворительный рождественский рейс - РИА Новости, 27.11.2025
17:03 27.11.2025
"Аэрофлот" выполнит благотворительный рождественский рейс
"Аэрофлот" выполнит благотворительный рождественский рейс - РИА Новости, 27.11.2025
"Аэрофлот" выполнит благотворительный рождественский рейс
"Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс SU1076 в канун Рождества, 6 января 2026 года, полет состоится по маршруту Москва – Новосибирск, сообщает пресс-служба РИА Новости, 27.11.2025
"Аэрофлот" выполнит благотворительный рождественский рейс

"Аэрофлот" проведет благотворительный рейс в канун рождества

© РИА Новости / Илья Наймушин
Самолет Airbus 330
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Самолет Airbus 330. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс SU1076 в канун Рождества, 6 января 2026 года, полет состоится по маршруту Москва – Новосибирск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Приглашенные звездные гости рейса – музыканты оркестра "Академия русской музыки" и художественный руководитель, главный дирижер Иван Никифорчин.
Девушка отдыхает на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Аэрофлот" и "Сбер" создадут сервис планирования путешествий на основе ИИ
20 ноября, 19:42
На высоте 10 тысяч метров прозвучат мировые шедевры классической музыки, в том числе самые узнаваемые и волшебные фрагменты из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского. Полученные средства перевозчик направит на благотворительные цели.
Компания проводит благотворительные рейсы с 2024 года. Вырученные от перевозки средства передавались авиакомпанией на поддержку детей-сирот, в том числе из новых регионов РФ, медицинское обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны и в организации по защите редких видов животных.
Ранее перевозчик доставил двух амурских тигриц рейсом SU1713 из Хабаровска в Москву. Перевозку осуществили по просьбе центра "Амурский тигр" – компания оказывает ему помощь на постоянной основе.
Самолет Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Аэрофлот" увеличивает число дальневосточных рейсов в новогодние праздники
Вчера, 09:27
 
