https://ria.ru/20251127/aeroflot-2058103600.html
"Аэрофлот" выполнит благотворительный рождественский рейс
"Аэрофлот" выполнит благотворительный рождественский рейс - РИА Новости, 27.11.2025
"Аэрофлот" выполнит благотворительный рождественский рейс
"Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс SU1076 в канун Рождества, 6 января 2026 года, полет состоится по маршруту Москва – Новосибирск, сообщает пресс-служба РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:03:00+03:00
2025-11-27T17:03:00+03:00
2025-11-27T17:03:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_edf8754a1fb5078fe8dd9d9dc4cc8128.jpg
https://ria.ru/20251120/servis-2056415771.html
https://ria.ru/20251127/aeroflot-2057913130.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_512938cba9b50354e66a53933534c227.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
"Аэрофлот" выполнит благотворительный рождественский рейс
"Аэрофлот" проведет благотворительный рейс в канун рождества
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс SU1076 в канун Рождества, 6 января 2026 года, полет состоится по маршруту Москва – Новосибирск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Приглашенные звездные гости рейса – музыканты оркестра "Академия русской музыки" и художественный руководитель, главный дирижер Иван Никифорчин.
На высоте 10 тысяч метров прозвучат мировые шедевры классической музыки, в том числе самые узнаваемые и волшебные фрагменты из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского. Полученные средства перевозчик направит на благотворительные цели.
Компания проводит благотворительные рейсы с 2024 года. Вырученные от перевозки средства передавались авиакомпанией на поддержку детей-сирот, в том числе из новых регионов РФ, медицинское обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны и в организации по защите редких видов животных.
Ранее перевозчик доставил двух амурских тигриц рейсом SU1713 из Хабаровска в Москву. Перевозку осуществили по просьбе центра "Амурский тигр" – компания оказывает ему помощь на постоянной основе.