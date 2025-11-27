"Аэрофлот" увеличивает число дальневосточных рейсов в новогодние праздники

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов на Дальний Восток в период новогодних праздников, всего добавлено 24 рейса, сообщила авиакомпания.

"Группа "Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов на Дальний Восток в пиковый период зимнего сезона. К имеющемуся расписанию в ряд городов ДФО добавлено суммарно 24 рейса", - говорится в сообщении.

"Авиакомпания в приоритетном порядке следит за динамикой спроса на направлениях повышенной социальной значимости и, при возможности задействовать флот, увеличивает частоту рейсов на пиковые периоды", - отмечает перевозчик.