"Аэрофлот" увеличивает число дальневосточных рейсов в новогодние праздники - РИА Новости, 27.11.2025
09:27 27.11.2025
"Аэрофлот" увеличивает число дальневосточных рейсов в новогодние праздники
"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов на Дальний Восток в период новогодних праздников, всего добавлено 24 рейса, сообщила авиакомпания.
2025-11-27T09:27:00+03:00
2025-11-27T09:27:00+03:00
общество
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов на Дальний Восток в период новогодних праздников, всего добавлено 24 рейса, сообщила авиакомпания.
"Группа "Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов на Дальний Восток в пиковый период зимнего сезона. К имеющемуся расписанию в ряд городов ДФО добавлено суммарно 24 рейса", - говорится в сообщении.
Дополнительные рейсы вводятся на период между 24 декабря и 12 января: четыре рейса между Москвой и Магаданом, один между Москвой и Якутском, девять между Москвой и Южно-Сахалинском, два между Москвой и Петропавловском-Камчатским, три между Москвой и Хабаровском, пять между Красноярском и Владивостоком.
"Аэрофлот" ежегодно увеличивает количество рейсов на дальневосточных направлениях в связи с повышенным спросом на перелеты в праздничный период.
"Авиакомпания в приоритетном порядке следит за динамикой спроса на направлениях повышенной социальной значимости и, при возможности задействовать флот, увеличивает частоту рейсов на пиковые периоды", - отмечает перевозчик.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Группа "Аэрофлот" в зимнем расписании предложит более 280 маршрутов
15 октября, 10:47
15 октября, 10:47
 
МоскваДальний ВостокМагаданАэрофлотОбщество
 
 
