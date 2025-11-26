Олимпийский чемпион Зубов вошел в тренерский штаб "Трактора"

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Олимпийский чемпион 1992 года Сергей Зубов занял должность ассистента главного тренера челябинского "Трактора", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт с 55-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26. "Трактор" с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

"Одними из важнейших компонентов, которые "Трактору" нужно усилить в ближайшее время, являются действия в обороне и меньшинство. Сергей Зубов - специалист, неоднократно доказывавший свою состоятельность как раз в работе над этими сторонами игры. За него говорят огромный авторитет в хоккейном мире, опыт взаимодействия с сильными тренерами, а также наличие своего взгляда на тактические процессы. Такая сильная фигура поможет Рафаэлю Рише в решении текущих проблем и достижении поставленных на сезон задач", - заявил генеральный менеджер "Трактора" Алексей Волков.

Последним местом работы Зубова был "Сочи", который он возглавлял с апреля 2024 года по март 2025 года, а ранее тренировал клуб с 2017-го по 2019-й. Он также был главным тренером и ассистентом в петербургском СКА, возглавлял рижское "Динамо" и молодежную сборную России.