Олимпийский чемпион Зубов вошел в тренерский штаб "Трактора"
Хоккей
 
09:09 26.11.2025
Олимпийский чемпион Зубов вошел в тренерский штаб "Трактора"
Олимпийский чемпион Зубов вошел в тренерский штаб "Трактора"
спорт, россия, трактор, сергей зубов, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл), хк сочи
Хоккей, Спорт, Россия, Трактор, Сергей Зубов, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Сочи
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Олимпийский чемпион 1992 года Сергей Зубов занял должность ассистента главного тренера челябинского "Трактора", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 55-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26. "Трактор" с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Трактор" расторг контракт с вратарем Дригером
23 ноября, 16:40
"Одними из важнейших компонентов, которые "Трактору" нужно усилить в ближайшее время, являются действия в обороне и меньшинство. Сергей Зубов - специалист, неоднократно доказывавший свою состоятельность как раз в работе над этими сторонами игры. За него говорят огромный авторитет в хоккейном мире, опыт взаимодействия с сильными тренерами, а также наличие своего взгляда на тактические процессы. Такая сильная фигура поможет Рафаэлю Рише в решении текущих проблем и достижении поставленных на сезон задач", - заявил генеральный менеджер "Трактора" Алексей Волков.
Последним местом работы Зубова был "Сочи", который он возглавлял с апреля 2024 года по март 2025 года, а ранее тренировал клуб с 2017-го по 2019-й. Он также был главным тренером и ассистентом в петербургском СКА, возглавлял рижское "Динамо" и молодежную сборную России.
В период игровой карьеры Зубов стал чемпионом Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле и двукратным обладателем Кубка Стэнли - в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" (1994) и "Даллас Старз" (1999). В 2019 году россиянин был включен в Зал хоккейной славы.
Владимир Ткачёв - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Призер Олимпиады перешел в "Торпедо" из "Сибири"
25 ноября, 15:01
 
Хоккей
 
