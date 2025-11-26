Журова назвала лишение матери Костылевой родительских прав крайней мерой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лишение родительских прав матери фигуристки Елены Костылевой Ирины является крайней мерой, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Во вторник стало известно, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью.
"Конечно, есть родители, которые считают, что без муштры, крика и даже рукоприкладства в спорте ничего не добиться. Есть и те, кто одержим реализацией собственных амбициозных планов через ребенка. Но я не совсем понимаю, чего именно ожидают от уполномоченного по правам ребенка. Максимум, что может последовать, - направление какой-то комиссии, которая займется проверкой. Вряд ли сам ребенок или Евгений хотят, чтобы мать лишили родительских прав. Это крайняя мера", - сказала Журова РИА Новости.
"Тем более, если мама уже состоит на учете в органах опеки, то ситуация и так под их контролем. Девочке 14 лет, и она уже близка к тому возрасту, когда многое сможет решать сама - хотя, конечно, не все. Понятно, что у ребенка может быть сломлена психика, и близкие, возможно, не знают, как ей помочь. Девочка зависит от матери и не может сопротивляться. Но кому именно в такой ситуации обращаться? К психологам, вероятно. Проблема в том, что сама мать убеждена, что действует правильно. Она, возможно, считает, что, даже ведя себя жестко по отношению к окружающим, она расчищает дорогу своей дочери - выводит из равновесия соперниц, родителей, тренеров. Возможно, ее действия носят даже умышленный характер", - отметила Журова.
По ее словам, психологи нужны в каждой спортивной школе, а занятия с ними должны быть частью образовательного процесса. "На разных этапах взросления детям нужно объяснять, как справляться с волнением, как мотивировать себя, как успокоиться перед стартом. Где-то достаточно групповых занятий, где-то требуется индивидуальная работа", - добавила олимпийская чемпионка.
Плющенко утверждает, что мать 14-летней спортсменки ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса. По словам специалиста, он располагает доказательными видеоматериалами с камер и показаниями свидетелей. При этом олимпийский чемпион подчеркивает, что Ирина Костылева стоит на учете в органах опеки по этому вопросу.