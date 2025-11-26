В Приморском крае женщину арестовали за попытку убийства трехлетнего сына

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИ Новости. Жительница Артёма Приморского края заключена под стражу на два месяца за попытку убийства трёхлетнего сына, сообщает региональная прокуратура.

В понедельник следственное управление СК РФ по региону сообщало, что 23 ноября местная жительница, находясь по месту проживания в квартире жилого дома по улице Харьковская в городе Артем Приморского края , нанесла множественные колото‑резаные ранения своему трёхлетнему сыну, находящемуся в силу возраста в беспомощном состоянии. Преступный умысел женщина не довела до конца, поскольку ее остановили очевидцы, а потерпевшему врачи своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь. В отношении женщины возбуждено дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

"С учетом позиции прокуратуры жительница Артема заключена под стражу по обвинению в покушении на убийство трехлетнего сына… сроком на два месяца", - говорится в сообщении.