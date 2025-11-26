Рейтинг@Mail.ru
В Приморском крае женщину арестовали за попытку убийства трехлетнего сына - РИА Новости, 26.11.2025
09:02 26.11.2025
В Приморском крае женщину арестовали за попытку убийства трехлетнего сына
Жительница Артёма Приморского края заключена под стражу на два месяца за попытку убийства трёхлетнего сына, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 26.11.2025
2025
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИ Новости. Жительница Артёма Приморского края заключена под стражу на два месяца за попытку убийства трёхлетнего сына, сообщает региональная прокуратура.
В понедельник следственное управление СК РФ по региону сообщало, что 23 ноября местная жительница, находясь по месту проживания в квартире жилого дома по улице Харьковская в городе Артем Приморского края, нанесла множественные колото‑резаные ранения своему трёхлетнему сыну, находящемуся в силу возраста в беспомощном состоянии. Преступный умысел женщина не довела до конца, поскольку ее остановили очевидцы, а потерпевшему врачи своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь. В отношении женщины возбуждено дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.
"С учетом позиции прокуратуры жительница Артема заключена под стражу по обвинению в покушении на убийство трехлетнего сына… сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство города Артёма поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
