26.11.2025
09:05 26.11.2025
СМИ: в Женеве не обсуждали коррупционный скандал на Украине
Громкий коррупционный скандал в сфере энергетики на Украине не обсуждался в ходе переговоров с представителями США и ЕС в Женеве, сообщает телеканал Newsmax
2025-11-26T09:05:00+03:00
2025-11-26T09:05:00+03:00
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Громкий коррупционный скандал в сфере энергетики на Украине не обсуждался в ходе переговоров с представителями США и ЕС в Женеве, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины.
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СМИ узнали, почему Дрисколл вел переговоры в Женеве, а не в Лондоне
Вчера, 13:29
Как отмечает телеканал, Владимир Зеленский столкнулся с "беспрецедентным бунтом" украинских депутатов из-за дела о коррупции.
"Нет, он не упоминался", - ответил украинский чиновник на вопрос о том, обсуждался ли коррупционный скандал в Женеве.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ провело обыски у экс-министра энергетики, на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Власти препятствуют расследованию дела Миндича, заявили в НАБУ
Вчера, 16:05
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
13 ноября, 20:03
 
