12:30 26.11.2025 (обновлено: 13:09 26.11.2025)
Жапаров рассказал о сходствах в позициях России и Киргизии
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Бишкек имеет схожие подходы с Москвой ко многим вопросам международной повестки. РИА Новости, 26.11.2025
Жапаров: Киргизия имеет с РФ схожие подходы ко многим международным вопросам

© Фото : пресс-служба Президента Кыргызской РеспубликиЦеремония официальной встречи президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова у Дворца единства в Бишкеке
© Фото : пресс-служба Президента Кыргызской Республики
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова у Дворца единства в Бишкеке
БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Бишкек имеет схожие подходы с Москвой ко многим вопросам международной повестки.
"Сегодня в расширенном формате при участии руководителей ключевых министерств и ведомств двух стран мы в традиционно доверительной атмосфере рассмотрели широкий комплекс вопросов по многим вопросам. Мы отметили поступательное продвижение вперёд по отдельным направлениям, дали соответствующие поручения... Бишкек привержен укреплению партнерства с Москвой. Мы имеем схожие подходы с Россией ко многим вопросам международной повестки", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин и Жапаров приняли совместное заявление по итогам встречи в Бишкеке
