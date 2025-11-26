https://ria.ru/20251126/zhaparov-2057668531.html
Жапаров рассказал о сходствах в позициях России и Киргизии
Жапаров рассказал о сходствах в позициях России и Киргизии - РИА Новости, 26.11.2025
Жапаров рассказал о сходствах в позициях России и Киргизии
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Бишкек имеет схожие подходы с Москвой ко многим вопросам международной повестки. РИА Новости, 26.11.2025
Жапаров рассказал о сходствах в позициях России и Киргизии
Жапаров: Киргизия имеет с РФ схожие подходы ко многим международным вопросам