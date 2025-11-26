"Напрашивающийся результат": Роднина о жалобе Плющенко на мать фигуристки

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что в академии "Ангелы Плющенко" уже возникал инцидент с мамой фигуристки Елены Костылевой и для разбирательства были вызваны сотрудники полиции.

"Наверное, потом определят, правильно или неправильно поступает Евгений. Но видно, что у него явно не просто формальное отношение к своему спортсмену, а еще и чисто человеческое", - добавила собеседница агентства.