"Напрашивающийся результат": Роднина о жалобе Плющенко на мать фигуристки
"Напрашивающийся результат": Роднина о жалобе Плющенко на мать фигуристки - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
"Напрашивающийся результат": Роднина о жалобе Плющенко на мать фигуристки
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что в академии "Ангелы Плющенко" уже возникал инцидент
"Напрашивающийся результат": Роднина о жалобе Плющенко на мать фигуристки
Роднина объяснила жалобу Плющенко на мать фигуристки "человеческим отношением"
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что в академии "Ангелы Плющенко" уже возникал инцидент с мамой фигуристки Елены Костылевой и для разбирательства были вызваны сотрудники полиции.
Во вторник стало известно, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко
, тренирующий спортсменку, отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой
в отношении Ирины Костылевой из-за жестокого обращения с дочерью. Плющенко утверждает, что мать 14-летней фигуристки ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса. По словам специалиста, он располагает доказательными видеоматериалами с камер и показаниями свидетелей. При этом Плющенко заявил, что Ирина Костылева стоит на учете в органах опеки по этому вопросу.
«
"У нас уже были проблемы с этой мамой на катке, это факт - именно из-за ее отношения к своему ребенку. И на каток уже вызывали полицию, когда она третировала девочку. Это все зафиксировано полицией, причем ее вызвали родители других детей. Но какое решение тогда приняли в правоохранительных органах, я не знаю. Мне кажется, что такое заявление Плющенко – это абсолютно напрашивающийся результат", - сказала Роднина
.
"Наверное, потом определят, правильно или неправильно поступает Евгений. Но видно, что у него явно не просто формальное отношение к своему спортсмену, а еще и чисто человеческое", - добавила собеседница агентства.