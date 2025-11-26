Рейтинг@Mail.ru
"Напрашивающийся результат": Роднина о жалобе Плющенко на мать фигуристки - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:51 26.11.2025 (обновлено: 19:13 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/zhaloba-2057772674.html
"Напрашивающийся результат": Роднина о жалобе Плющенко на мать фигуристки
"Напрашивающийся результат": Роднина о жалобе Плющенко на мать фигуристки - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
"Напрашивающийся результат": Роднина о жалобе Плющенко на мать фигуристки
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что в академии "Ангелы Плющенко" уже возникал инцидент РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T16:51:00+03:00
2025-11-26T19:13:00+03:00
фигурное катание
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
ирина роднина
спорт
скандал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863883517_0:92:3050:1808_1920x0_80_0_0_e1816e8c61e32f94ea94ccb5b20899ab.jpg
/20251122/plyuschenko--2056851725.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863883517_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_d3bbaccd2b485e06dfd6707e7a1a0e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание), ирина роднина, спорт, скандал
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание), Ирина Роднина, Спорт, скандал
"Напрашивающийся результат": Роднина о жалобе Плющенко на мать фигуристки

Роднина объяснила жалобу Плющенко на мать фигуристки "человеческим отношением"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕвгений Плющенко
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Евгений Плющенко. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что в академии "Ангелы Плющенко" уже возникал инцидент с мамой фигуристки Елены Костылевой и для разбирательства были вызваны сотрудники полиции.
Во вторник стало известно, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, тренирующий спортсменку, отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении Ирины Костылевой из-за жестокого обращения с дочерью. Плющенко утверждает, что мать 14-летней фигуристки ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса. По словам специалиста, он располагает доказательными видеоматериалами с камер и показаниями свидетелей. При этом Плющенко заявил, что Ирина Костылева стоит на учете в органах опеки по этому вопросу.
«
"У нас уже были проблемы с этой мамой на катке, это факт - именно из-за ее отношения к своему ребенку. И на каток уже вызывали полицию, когда она третировала девочку. Это все зафиксировано полицией, причем ее вызвали родители других детей. Но какое решение тогда приняли в правоохранительных органах, я не знаю. Мне кажется, что такое заявление Плющенко – это абсолютно напрашивающийся результат", - сказала Роднина.
"Наверное, потом определят, правильно или неправильно поступает Евгений. Но видно, что у него явно не просто формальное отношение к своему спортсмену, а еще и чисто человеческое", - добавила собеседница агентства.
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Она не игрушка": Плющенко приструнил мать фигуристки за оскорбления
22 ноября, 21:25
 
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)Ирина РоднинаСпортскандал
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала