В США сделали заявление о Зеленском после решения Трампа - РИА Новости, 26.11.2025
09:09 26.11.2025 (обновлено: 10:07 26.11.2025)
В США сделали заявление о Зеленском после решения Трампа
В США сделали заявление о Зеленском после решения Трампа
в мире
сша
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
в мире, сша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дональд трамп, владимир путин, евросоюз
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. План США по разрешению украинского конфликта стал спасательным кругом для Владимира Зеленского, пишет American Conservative.

"Агрессивный подход, с которым команда президента Дональда Трампа представила план Зеленскому, позволяет ему спасти себя и дает возможность принять мир, объясняя это тем, что у него не было выбора", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
На Западе серьезно предупредили Украину после решения Трампа
10:05
В статье отмечается, что после этого он может заявить, что сделал все, что мог, чтобы улучшить план, но при этом не имел иного выбора, кроме как принять его.

Издание указывает, что Зеленский оказался в сложном положении потому, что на Украине сильны группы радикально настроенных националистов, которые не желают установления мира.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, ЕС среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Европа хочет сорвать урегулирование на Украине, заявила Захарова
08:28
 
