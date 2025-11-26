В США сделали заявление о Зеленском после решения Трампа

В статье отмечается, что после этого он может заявить, что сделал все, что мог, чтобы улучшить план, но при этом не имел иного выбора, кроме как принять его.



Издание указывает, что Зеленский оказался в сложном положении потому, что на Украине сильны группы радикально настроенных националистов, которые не желают установления мира.



Мирная инициатива США и европейские "поправки"